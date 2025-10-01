BIST 11.220
DOLAR 41,58
EURO 48,81
ALTIN 5.178,36
HABER /  GÜNCEL  /  HAVA DURUMU

MGM'den Batı Karadeniz ve Marmara için fırtına uyarısı

MGM'den Batı Karadeniz ve Marmara için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı Karadeniz ve Marmara için fırtına uyarısında bulundu.

Abone ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın cuma günü sabah saatlerinde kıyılarda, akşam saatlerinde açıklarda etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Marmara'da ise yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esmesi beklenen fırtınanın, öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD-Rusya görüşmeleri için yeni tarih Moskova'dan geldi
ABD-Rusya görüşmeleri için yeni tarih Moskova'dan geldi
Dursun Özbek, futbolculara soyunma odasında müjdeli haberi verdi
Dursun Özbek, futbolculara soyunma odasında müjdeli haberi verdi
Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı
Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı
ABD Başkanı Trump İsrail saldırısı sonrası Katar için kararname imzaladı
ABD Başkanı Trump İsrail saldırısı sonrası Katar için kararname imzaladı
CHP lideri Özel:KAAN bir gün yerli motoru ile de uçacak
CHP lideri Özel:KAAN bir gün yerli motoru ile de uçacak
Arda Güler için 5-0'lık galibiyet sonrası övgü dolu sözler! "Ham bir elmas"
Arda Güler için 5-0'lık galibiyet sonrası övgü dolu sözler! "Ham bir elmas"
Türkiye Finans ve Gloria Jean's Coffees'ten kahve kampanyası
Türkiye Finans ve Gloria Jean's Coffees'ten kahve kampanyası
Bu köydeki herkesin soyadı aynı! Adaşlar köyü karıştırdı,çareyi böyle buldular
Bu köydeki herkesin soyadı aynı! Adaşlar köyü karıştırdı,çareyi böyle buldular
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları
Ayşe Barım için kritik karar çıktı! Tahliye edildi...
Ayşe Barım için kritik karar çıktı! Tahliye edildi...
Batuhan Mumcu duyurdu! Sinemada tüm zamanların eylül rekoru kırıldı
Batuhan Mumcu duyurdu! Sinemada tüm zamanların eylül rekoru kırıldı
Yemek sektörünün zirvesindeydi ama KFC ve Pizza Hut'ın da sahibi şirket iflas etti!
Yemek sektörünün zirvesindeydi ama KFC ve Pizza Hut'ın da sahibi şirket iflas etti!