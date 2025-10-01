HABER / GÜNCEL / HAVA DURUMU
MGM'den Batı Karadeniz ve Marmara için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı Karadeniz ve Marmara için fırtına uyarısında bulundu.Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın cuma günü sabah saatlerinde kıyılarda, akşam saatlerinde açıklarda etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Marmara'da ise yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esmesi beklenen fırtınanın, öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.