İstanbullular dikkat! Saat verildi, kuvvetli geliyor

İstanbul Valiliği, 2 Ekim Perşembe günü Marmara bölgesinde kuvvetli rüzgarların etkili olacağını açıkladı. Vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyaran valilik, rüzgârın yer yer fırtına şiddetine ulaşabileceğini de belirtti.

Marmara bölgesinde perşembe günü etkili olacak kuvvetli rüzgarlara ilişkin açıklama yapan İstanbul Valiliği vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Megakent İstanbul'a fırtına geliyor. İstanbul Valiliği, 2 Ekim Perşembe günü Marmara bölgesinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgârlara karşı vatandaşları uyardı.

FIRTINA ŞİDDETİNE ULAŞACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayandırılan açıklamada, saatte 50 ila 75 kilometre hızla esmesi beklenen rüzgârın yer yer fırtına şiddetine ulaşabileceği ifade edildi. Valilik, söz konusu fırtınanın gün içerisinde etkisini yitirerek zayıflayacağına da dikkat çekti.

VATANDAŞLARA UYARI

Valilikten yapılan açıklamada "Marmara'da rüzgârın, yarın (02.10.2025) sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

