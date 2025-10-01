BIST 11.220
DOLAR 41,58
EURO 48,81
ALTIN 5.178,36
HABER /  DÜNYA

Japonya'da mayıs-eylül döneminde sıcak çarpmasından hastanelik olanların sayısı ilk kez 100 bini geçti

Japonya'da mayıs-eylül döneminde sıcak çarpmasından hastanelik olanların sayısı ilk kez 100 bini geçti

Japonya'da bu yıl mayıstan 28 Eylül'e kadar olan dönemde 100 binden fazla kişi sıcak çarpması nedeniyle hastanelere başvurdu.

Abone ol

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansından (FDMA) yapılan açıklamada, mayıstan 28 Eylül'e kadar ülke genelinde 100 bin 143 kişinin sıcak çarpması nedeniyle hastanelere başvurduğu belirtildi.

Böylelikle, Japonya'da ilk kez hava sıcaklıklarının yüksek olduğu dönemde sıcak çarpması nedeniyle hastaneye kaldırılan kişi sayısı 100 bini geçti.

Bu yıl 116 hastanın sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği duyurulan açıklamada, hastaneye başvuranlardan 36 bin 488'inin yatarak tedavi gördüğü aktarıldı.

Açıklamada, sıcak çarpması geçirenlerden 57 bin 235'inin 65 yaş ve üstü olduğu kaydedildi.

Japonya'da geçen yıl, 97 bin 578 kişi sıcak çarpması nedeniyle hastanelere başvurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
MGM'den Batı Karadeniz ve Marmara için fırtına uyarısı
MGM'den Batı Karadeniz ve Marmara için fırtına uyarısı
ABD-Rusya görüşmeleri için yeni tarih Moskova'dan geldi
ABD-Rusya görüşmeleri için yeni tarih Moskova'dan geldi
Dursun Özbek, futbolculara soyunma odasında müjdeli haberi verdi
Dursun Özbek, futbolculara soyunma odasında müjdeli haberi verdi
Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı
Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı
ABD Başkanı Trump İsrail saldırısı sonrası Katar için kararname imzaladı
ABD Başkanı Trump İsrail saldırısı sonrası Katar için kararname imzaladı
CHP lideri Özel:KAAN bir gün yerli motoru ile de uçacak
CHP lideri Özel:KAAN bir gün yerli motoru ile de uçacak
Arda Güler için 5-0'lık galibiyet sonrası övgü dolu sözler! "Ham bir elmas"
Arda Güler için 5-0'lık galibiyet sonrası övgü dolu sözler! "Ham bir elmas"
Türkiye Finans ve Gloria Jean's Coffees'ten kahve kampanyası
Türkiye Finans ve Gloria Jean's Coffees'ten kahve kampanyası
Bu köydeki herkesin soyadı aynı! Adaşlar köyü karıştırdı,çareyi böyle buldular
Bu köydeki herkesin soyadı aynı! Adaşlar köyü karıştırdı,çareyi böyle buldular
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları
Ayşe Barım için kritik karar çıktı! Tahliye edildi...
Ayşe Barım için kritik karar çıktı! Tahliye edildi...
Batuhan Mumcu duyurdu! Sinemada tüm zamanların eylül rekoru kırıldı
Batuhan Mumcu duyurdu! Sinemada tüm zamanların eylül rekoru kırıldı