GÜNCEL

Öğrenci servisi ile TIR çarpıştı! Çok sayıda yaralı var...

Van’ın Erciş ilçesinde öğrenci servisi ile tırın çarpışması sonucu 11’i öğrenci olmak üzere 14 kişi yaralandı.

Erciş-Van kara yolunun Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 49 AAZ 631 plakalı tır ile 65 AAG 876 plakalı öğrenci servisi çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 11'i öğrenci 14 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciş ve Muradiye ilçelerindeki hastanelere sevk edildi.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının ardından araçların geçişine açıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

