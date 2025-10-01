BIST 11.220
DOLAR 41,59
EURO 48,79
ALTIN 5.166,61
HABER /  MEDYA

CNN Türk ve Sözcü TV yorumcuları Hakan Fidan konusunda birleşti

Cüneyt Özdemir ve Yılmaz Özdil, farklı mecralarda yaptıkları yorumlarda Özgür Özel’in Hakan Fidan’a yönelik eleştirilerini sorguladı. İki gazeteci de Fidan’a yönelik saldırıların arkasında başka odakların olduğunu savundu.

Abone ol

Gazeteci Cüneyt Özdemir, FETÖ mensuplarının “Hakan Fidan, Erdoğan sonrasına hazırlanıyor” propagandası yaptığını belirterek, CHP lideri Özgür Özel’in de bu söylemin parçası haline geldiğini iddia etti.

Benzer şekilde Yılmaz Özdil de Özgür Özel’in Hakan Fidan’a yönelik eleştirilerini sorguladı. Özdil, “Özgür Özel neden Hakan Fidan’a saldırıyor? Aslında kim tarafından yönlendiriliyor?” ifadelerini kullanarak Fidan’ı “devlet adamı” olarak tanımladı.

Böylece farklı mecralardaki iki ismin, Hakan Fidan’ın hedef alınmasına karşı ortak bir çizgide buluştuğu dikkat çekti.

ÖNCEKİ HABERLER
Endonezya’da 6,1 büyüklüğünde bir deprem daha
Endonezya’da 6,1 büyüklüğünde bir deprem daha
Öğrenci servisi ile TIR çarpıştı! Çok sayıda yaralı var...
Öğrenci servisi ile TIR çarpıştı! Çok sayıda yaralı var...
İstanbullular dikkat! Saat verildi, kuvvetli geliyor
İstanbullular dikkat! Saat verildi, kuvvetli geliyor
Altının kilogram fiyatı yükselmeye devam etti!
Altının kilogram fiyatı yükselmeye devam etti!
Ankara'da 4 katlı bina çöktü! Meğer daha önce yapılan testlerde...
Ankara'da 4 katlı bina çöktü! Meğer daha önce yapılan testlerde...
Japonya'da mayıs-eylül döneminde sıcak çarpmasından hastanelik olanların sayısı ilk kez 100 bini geçti
Japonya'da mayıs-eylül döneminde sıcak çarpmasından hastanelik olanların sayısı ilk kez 100 bini geçti
MGM'den Batı Karadeniz ve Marmara için fırtına uyarısı
MGM'den Batı Karadeniz ve Marmara için fırtına uyarısı
ABD-Rusya görüşmeleri için yeni tarih Moskova'dan geldi
ABD-Rusya görüşmeleri için yeni tarih Moskova'dan geldi
Dursun Özbek, futbolculara soyunma odasında müjdeli haberi verdi
Dursun Özbek, futbolculara soyunma odasında müjdeli haberi verdi
Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı
Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı
ABD Başkanı Trump İsrail saldırısı sonrası Katar için kararname imzaladı
ABD Başkanı Trump İsrail saldırısı sonrası Katar için kararname imzaladı
CHP lideri Özel:KAAN bir gün yerli motoru ile de uçacak
CHP lideri Özel:KAAN bir gün yerli motoru ile de uçacak