CNN Türk ve Sözcü TV yorumcuları Hakan Fidan konusunda birleşti

Cüneyt Özdemir ve Yılmaz Özdil, farklı mecralarda yaptıkları yorumlarda Özgür Özel’in Hakan Fidan’a yönelik eleştirilerini sorguladı. İki gazeteci de Fidan’a yönelik saldırıların arkasında başka odakların olduğunu savundu.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, FETÖ mensuplarının “Hakan Fidan, Erdoğan sonrasına hazırlanıyor” propagandası yaptığını belirterek, CHP lideri Özgür Özel’in de bu söylemin parçası haline geldiğini iddia etti.

Benzer şekilde Yılmaz Özdil de Özgür Özel’in Hakan Fidan’a yönelik eleştirilerini sorguladı. Özdil, “Özgür Özel neden Hakan Fidan’a saldırıyor? Aslında kim tarafından yönlendiriliyor?” ifadelerini kullanarak Fidan’ı “devlet adamı” olarak tanımladı.

Böylece farklı mecralardaki iki ismin, Hakan Fidan’ın hedef alınmasına karşı ortak bir çizgide buluştuğu dikkat çekti.