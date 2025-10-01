Victor Osimhen için "Galatasaray'ın 250 milyon Euro ödemesi lazım"

Deneyimli teknik direktör Mustafa Denizli, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği maçı yorumladı.

Mustafa Denizli, Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği maçı HT Spor'da değerlendirdi.

Okan Buruk'un tercihlerini "harika" olarak niteleyen Mustafa Denizli, "Bu akşamki gibi 3 puan Galatasaray'ın bir üst tura yükselmesi için önemliydi. Okan Buruk harika tercihler yaptı. Tercihler gerçekten harikaydı. Başta Okan Buruk'u ardından tüm takımı ve özellikle de inanılmaz destek veren taraftarı kutlamak lazım" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN BAŞARISI OLARAK GEÇECEK"

Galatasaray'ın bu oyunla deplasmanda da puan alabileceğini söyleyen Denizli, "Bu geceler hakikaten çok önemli. Bu sadece Galatasaray'ın başarısı olarak değil Türkiye'nin başarısı olarak geçecek dış basında. Galatasaray şunu da gösterdi; bu takım böyle oynadığı müddetçe dışarıda da puan alabilir" dedi.

"GALATASARAY'IN 250 MİLYON EURO ÖDEMESİ LAZIM"

Galatasaray'ın Osimhen için ödediği bonservisin tartışıldığını hatırlatan Mustafa Denizli, "Ancak Liverpool'un transferlerini gördük. Isak'a 145 milyon euro veren Liverpool'u görünce Galatasaray'ın Osimhen'e 250 milyon euro falan vermesi lazım. Ekitike 95 milyon euro, Wirtz 125 milyon Euro. Muazzam rakamlar" diyerek sözlerini tamamladı.