Kassam Tugayları İsrail'i vurdu! Sirenler çalıyor...

Kassam Tugayları, İsrail’in Sumud’a müdahalesine misilleme olarak Aşdod Limanını 5 roketle vurdu. İsrail'de yerleşim yerlerinde sirenler çalmaya başladı.

Kassam Tugayları, İsrail’in Sumud’a müdahalesine misilleme olarak Aşdod Limanını 5 roketle vurdu.

İsrail'de yerleşim yerlerinde sirenler çalmaya başladı.

20'DEN FAZLA GEMİ TESPİT EDİLMİŞTİ

Reuters'ın filoyu organize eden aktivistlere dayandırdığı haberine göre, filoya 1 saat içerisinde müdahale bekleniyor ve bu doğrultuda filoda acil durum ilan edildi.

Küresel Sumud Filosu'ndan yapılan son açıklamaya göre ise filonun 3 mil önünde 20'den fazla kimliği belirsiz gemi tespit edildi.

Bunun olası bir deniz ablukasına işaret edebileceği belirtilen açıklamada, "Tehditler, tacizler ya da İsrail'in Gazze'ye yönelik yasa dışı ablukasını korumaya dönük girişimlerle sindirilemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

44 farklı ülkeden sivil toplum kuruluşu temsilcileri, doktor, avukat, gazeteci, sanatçı, siyasetçi ve aktivistlerden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.