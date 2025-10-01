BIST 11.220
DOLAR 41,59
EURO 48,86
ALTIN 5.166,18
HABER /  DÜNYA

Kassam Tugayları İsrail'i vurdu! Sirenler çalıyor...

Kassam Tugayları İsrail'i vurdu! Sirenler çalıyor...

Kassam Tugayları, İsrail’in Sumud’a müdahalesine misilleme olarak Aşdod Limanını 5 roketle vurdu. İsrail'de yerleşim yerlerinde sirenler çalmaya başladı.

Abone ol

Kassam Tugayları, İsrail’in Sumud’a müdahalesine misilleme olarak Aşdod Limanını 5 roketle vurdu.

İsrail'de yerleşim yerlerinde sirenler çalmaya başladı. 

20'DEN FAZLA GEMİ TESPİT EDİLMİŞTİ

Reuters'ın filoyu organize eden aktivistlere dayandırdığı haberine göre, filoya 1 saat içerisinde müdahale bekleniyor ve bu doğrultuda filoda acil durum ilan edildi.

Küresel Sumud Filosu'ndan yapılan son açıklamaya göre ise filonun 3 mil önünde 20'den fazla kimliği belirsiz gemi tespit edildi.

Bunun olası bir deniz ablukasına işaret edebileceği belirtilen açıklamada, "Tehditler, tacizler ya da İsrail'in Gazze'ye yönelik yasa dışı ablukasını korumaya dönük girişimlerle sindirilemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

44 farklı ülkeden sivil toplum kuruluşu temsilcileri, doktor, avukat, gazeteci, sanatçı, siyasetçi ve aktivistlerden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

 

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'a ceza: FIFA 2 yıllık davada karşı tarafı haklı buldu
Galatasaray'a ceza: FIFA 2 yıllık davada karşı tarafı haklı buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F35 açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F35 açıklaması
Victor Osimhen için "Galatasaray'ın 250 milyon Euro ödemesi lazım"
Victor Osimhen için "Galatasaray'ın 250 milyon Euro ödemesi lazım"
MSB: Gazze'ye giden Sumud Filosu'ndan 3'ü Türk 11 kişi tahliye edildi
MSB: Gazze'ye giden Sumud Filosu'ndan 3'ü Türk 11 kişi tahliye edildi
CNN Türk ve Sözcü TV yorumcuları Hakan Fidan konusunda birleşti
CNN Türk ve Sözcü TV yorumcuları Hakan Fidan konusunda birleşti
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Endonezya’da 6,1 büyüklüğünde bir deprem daha
Endonezya’da 6,1 büyüklüğünde bir deprem daha
Öğrenci servisi ile TIR çarpıştı! Çok sayıda yaralı var...
Öğrenci servisi ile TIR çarpıştı! Çok sayıda yaralı var...
İstanbullular dikkat! Saat verildi, kuvvetli geliyor
İstanbullular dikkat! Saat verildi, kuvvetli geliyor
Altının kilogram fiyatı yükselmeye devam etti!
Altının kilogram fiyatı yükselmeye devam etti!
Ankara'da 4 katlı bina çöktü! Meğer daha önce yapılan testlerde...
Ankara'da 4 katlı bina çöktü! Meğer daha önce yapılan testlerde...
Japonya'da mayıs-eylül döneminde sıcak çarpmasından hastanelik olanların sayısı ilk kez 100 bini geçti
Japonya'da mayıs-eylül döneminde sıcak çarpmasından hastanelik olanların sayısı ilk kez 100 bini geçti