Galatasaray'a ceza: FIFA 2 yıllık davada karşı tarafı haklı buldu

FIFA Oyuncuların Statüsü Dairesi (PSC), bugün FIFA sistemine yüklediği kararlar ile Rapid Wien'in Yusuf Demir transferinden dolayı Galatasaray’a karşı açtığı davada Avusturya ekibinin lehine karar verdiğini duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, FIFA'daki davasını kaybetti. Avusturya ekibi Rapid Wien, Yusuf Demir transferinden dolayı sarı-kırmızılı ekibe açtığı davayı kazandı.

Spor Hukukçusu Avukat Fatih Şaşıoğlu, FIFA Oyuncuların Statüsü Dairesi'nin (PSC) bugün FIFA sistemine yüklediği kararlar ile Rapid Wien'in Galatasaray’a karşı açtığı davada Galatasaray aleyhinde karar verildiğini açıkladı.

Galatasaray ile Rapid Wien arasındaki uyuşmazlığın, Yusuf Demir’in transfer sözleşmesindeki şarta bağlı ödemelerden kaynaklandığı ve Rapid Wien'in Galatasaray’ın 2023/24 Süper Lig şampiyonluğu nedeniyle Rapid Wien'in hak ettiği 200.000 € tutarındaki bonusu ödemediğini iddia ederek FIFA’ya başvurduğu belirtildi.

GALATASARAY ÇELİŞKİLİ BULUNDU

Galatasaray, Yusuf Demir'in ilgili sezonda Basel'de kiralık oynadığını belirterek sözleşme ilişkisinin sona erdiğini ve bu nedenle Rapid Wien'in şarta bağlı alacağa hak kazanmadığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Rapid Wien, Yusuf Demir’in Basel’de kiralık olmasına rağmen sözleşmesinin sadece askıya alındığını, bu nedenle sözleşmenin 4.2 maddesindeki bonus şartının gerçekleştiğini ileri sürdüğü ayrıca Galatasaray’ın aynı sezonda, Oyuncu kiralıktayken Avrupa kupalarına katılım bonusunu ödemiş olmasını örnek göstererek, kulübün tutumunun çelişkili olduğunu savunduğu aktarıldı.

FIFA Oyuncuların Statüsü Dairesi (PSC), yaptığı değerlendirmede, “venire contra factum proprium” (çelişkili davranış yasağı) ilkesini uygulayarak, Galatasaray'ın aynı koşulda farklı tutum sergileyemeyeceğini vurguladı.

205.000 EURO ÖDENECEK

Sonuç olarak Galatasaray, 200.000 Euro tutarındaki bonus ile bunun %2,5’i oranındaki 5.000 Euro sözleşme bazlı cezayı ödemekle yükümlü kılındı.

Bu tutarlara 26 Temmuz 2024’ten itibaren yıllık %5 faiz işletilecektir. Ayrıca FIFA, 25.000 Dolar yargılama masrafını da Galatasaray’ın ödemesi gerektiğine, eğer ödeme kararın tebliğinden itibaren 45 gün içinde ödeme yapılmazsa yaptırım uygulanabileceğine karar vermiştir.

Galatasaray tarafından CAS nezdinde karara itiraz edilip edilmediği, ödeme yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.

FIFA kararları herkesin erişimine açık olup dosyada alınmış bir gizlilik kararı bulunmamaktadır.