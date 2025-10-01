BIST 11.220
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Camiler ve Din Görevlileri Haftası mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Camiler ve Din Görevlileri Haftası mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Ülkemizin her bölgesinde büyük bir özveriyle görev yapan imamlarımıza, müezzinlerimize, vaizlerimize, müftülerimize, Kur'an kursu öğreticilerimize selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın hayırlara vesile olmasını diliyor, ülkemizin her bölgesinde büyük bir özveriyle görev yapan imamlarımıza, müezzinlerimize, vaizlerimize, müftülerimize, Kur'an kursu öğreticilerimize selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."

