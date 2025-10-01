Yılmaz Tunç açıkladı; Öcalan ile bir görüşme olacak mı?

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun Abdullah Öcalan'la görüşme olasılığına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Yılmaz Tunç, "O Meclis Komisyonu'nun, Meclis Başkanı'mızın vereceği karar" dedi.

Abone ol

Bu kapsamda da MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin önerisiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon kuruldu.

Kurulan bu komisyon Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ismiyle çalışmalarını sürdürürken, sürece ilişkin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan önemli açıklamalar geldi.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ HİÇBİR DÜNYEVİ GÜÇ KARŞISINDA DİZ ÇÖKMEZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), 28'inci dönem 4'üncü yasama yılının başlaması nedeniyle düzenlenen törende açılış konuşması gerçekleştirerek, burada Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı değerlendirmişti.

Konuya ilişkin sözlerine, Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan Meclis kürsüsünden tekrar ifade etmek isterim: Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir dünyevi güç karşısında diz çökmez, boyun eğmez, taviz vermez ve egemenliğini asla pazarlık konusu yapmaz." mesajını vermişti.

BAKAN TUNÇ, KOMİSYONUN ABDULLAH ÖCALAN'LA GÖRÜŞME OLASILIĞINI AÇIKLADI

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin son açıklama ise geçtiğimiz dakikalarda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi.

Bakan Tunç, Komisyonunun Abdullah Öcalan'la görüşme olasılığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"O MECLİS KOMİSYONU'NUN VERECEĞİ KARAR"

"O Meclis Komisyonu'nun, Meclis Başkanı'mızın vereceği karar" diyen Bakan Tunç'un açıklamaları şöyle:

Süreçle ilgili görevlendirilen komisyon üyeleri ziyaretler yapıyor. Yani o noktada DEM Parti milletvekillerinin ziyaret talepleri karşılanıyor. Bugüne kadar da ziyaret ettiler.

O Meclis Komisyonu'nun vereceği karar. Meclis Başkanı'mızın, Meclis'te kurulan Terörsüz Türkiye sürecinin kalıcı hale gelmesi için kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun alacağı ve Meclis Başkanı'mızın vereceği karar. O yönde bizim şu an bir şey söylememiz mümkün değil.