BIST 11.220
DOLAR 41,59
EURO 48,85
ALTIN 5.168,12
HABER /  GÜNCEL

İletişim Başkanlığı sondaj ve sismik araştırma gemilerinin geri çekildiği iddiasını yalanladı

İletişim Başkanlığı sondaj ve sismik araştırma gemilerinin geri çekildiği iddiasını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj ve sismik araştırma gemilerini geri çektiği" iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

Abone ol

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) NSosyal hesabından yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan bu iddiaların dezenformasyon ürünü olduğu belirtildi.

Türkiye'nin kendi kıta sahanlığında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) tahsis ettiği ruhsat sahalarında petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini planlı şekilde sürdürdüğü ve Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini koruma kararlılığını devam ettirdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız, 23 Eylül 2025 günü BM 80. Genel Kurulu'na yaptığı hitabında, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de haklarını en güçlü şekilde koruyacağını ve Türkiye ile KKTC'yi dışlayan projelerin asla başarılı olamayacağını hatırlatmıştır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da yakın dönemde filosuna iki yeni sondaj gemisi kattığını duyurmuş, Türkiye'nin enerji güvenliğini güçlendirme yönündeki kararlılığını bir kez daha vurgulamıştır. Tüm bu faaliyetler ülkemizin ekonomik çıkarlarını önceliklendirecek şekilde kesintisiz sürdürülmektedir. Sonuç olarak Türkiye'nin 'Mavi Vatan' konusundaki kararlılığını hedef alan bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun yanıltıcı bilgilere itibar etmemesi önemle rica olunur."

ÖNCEKİ HABERLER
Kassam Tugayları İsrail'i vurdu! Sirenler çalıyor...
Kassam Tugayları İsrail'i vurdu! Sirenler çalıyor...
Galatasaray'a ceza: FIFA 2 yıllık davada karşı tarafı haklı buldu
Galatasaray'a ceza: FIFA 2 yıllık davada karşı tarafı haklı buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F35 açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F35 açıklaması
Victor Osimhen için "Galatasaray'ın 250 milyon Euro ödemesi lazım"
Victor Osimhen için "Galatasaray'ın 250 milyon Euro ödemesi lazım"
MSB: Gazze'ye giden Sumud Filosu'ndan 3'ü Türk 11 kişi tahliye edildi
MSB: Gazze'ye giden Sumud Filosu'ndan 3'ü Türk 11 kişi tahliye edildi
CNN Türk ve Sözcü TV yorumcuları Hakan Fidan konusunda birleşti
CNN Türk ve Sözcü TV yorumcuları Hakan Fidan konusunda birleşti
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Endonezya’da 6,1 büyüklüğünde bir deprem daha
Endonezya’da 6,1 büyüklüğünde bir deprem daha
Öğrenci servisi ile TIR çarpıştı! Çok sayıda yaralı var...
Öğrenci servisi ile TIR çarpıştı! Çok sayıda yaralı var...
İstanbullular dikkat! Saat verildi, kuvvetli geliyor
İstanbullular dikkat! Saat verildi, kuvvetli geliyor
Altının kilogram fiyatı yükselmeye devam etti!
Altının kilogram fiyatı yükselmeye devam etti!
Ankara'da 4 katlı bina çöktü! Meğer daha önce yapılan testlerde...
Ankara'da 4 katlı bina çöktü! Meğer daha önce yapılan testlerde...