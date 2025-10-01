Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan ve Davutoğlu ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı resepsiyonunda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile sohbet etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'e gelişinde TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından resmi törenle karşılandı.

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Onur Kıtası'nı selamlayan Erdoğan'ı Şeref Kapısı önünde karşıladı.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

ERDOĞAN, DAVUTOĞLU VE BABACAN BİR ARADA

Kurtulmuş, yeni yasama yılı dolayısıyla TBMM Tören Salonu'nda resepsiyon verdi.

Resepsiyona Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılırken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve milletvekilleri ile sohbet etti.

Yıllar sonra basına yansıyan fotoğraf kareleri sosyal medyada büyük ilgi oluşturdu.