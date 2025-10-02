BIST 11.220
DOLAR 41,60
EURO 48,92
ALTIN 5.165,71
HABER /  POLİTİKA

Ömer Çelik'ten İsrail'e tepki: Saldırı barbarcadır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na müdahalesini sert sözlerle kınadı. Çelik, Netanyahu hükümetinin Gazze halkına açlığı bir katliam biçimi olarak dayattığını belirterek, saldırıyı tüm insanlığa düşmanlık olarak niteledi. Müdahalenin barbarca olduğunu vurgulayan Çelik, “Sumud Filosu insanlık demektir” diyerek uluslararası topluma tek ses olma çağrısı yaptı.

Abone ol

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na müdahalesine ilişkin sert tepki gösterdi. 

ÖMER ÇELİK'TEN TEPKİ

Çelik açıklamasında, "Sumud Filosu, insanlık ittifakının mazlum Gazze halkına uzanmaya çalışan en asil ellerinden biridir.

“MÜDAHALE DÜŞMANCA VE BARBARCADIR”

Soykırımcı Netanyahu şebekesi, Gazze halkına açlığı bir katliam biçimi olarak dayatmaktadır. Sumud Filosu’nun mensupları insanlık adına bu katliama karşı çıkmıştır.  Soykırımcı Netanyahu Hükümetinin Sumud Filosu’na saldırısı, tüm insanlığa düşmanlıktır. Sumud Filosu’na dönük müdahale düşmanca ve barbarcadır.

“SUMUD FİLOSU İNSANLIK DEMEKTİR”

Tüm dünyanın bu barbarca müdahale karşısında tek ses olarak hareket etmesi gerekir. Sumud Filosu insanlık demektir" dedi. 

İlgili Haberler
Burhanettin Duran’dan İsrail’e 'Sumud Filosu' tepkisi İsrail’den Sumud Filosu'ndaki gemilere müdahale
ÖNCEKİ HABERLER
Burhanettin Duran’dan İsrail’e 'Sumud Filosu' tepkisi
Burhanettin Duran’dan İsrail’e 'Sumud Filosu' tepkisi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Filoya saldırı tüm insanlığa düşmanlıktır
AK Parti Sözcüsü Çelik: Filoya saldırı tüm insanlığa düşmanlıktır
Karabağ sahasında Kopenhag'ı 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı
Karabağ sahasında Kopenhag'ı 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı
Dışişleri Bakanlığı: Sumud Filosu'na saldırı, terör eylemidir!
Dışişleri Bakanlığı: Sumud Filosu'na saldırı, terör eylemidir!
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail bir delilik yaparsa sonuçları hazin olacaktır
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail bir delilik yaparsa sonuçları hazin olacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Camiler ve Din Görevlileri Haftası mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Camiler ve Din Görevlileri Haftası mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan ve Davutoğlu ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan ve Davutoğlu ile bir araya geldi
Yılmaz Tunç açıkladı; Öcalan ile bir görüşme olacak mı?
Yılmaz Tunç açıkladı; Öcalan ile bir görüşme olacak mı?
Aktivist Greta Thunberg Sumud Filosu'ndan paylaştı: Bu gece İsrail tarafından tutuklanacağız
Aktivist Greta Thunberg Sumud Filosu'ndan paylaştı: Bu gece İsrail tarafından tutuklanacağız
İletişim Başkanlığı sondaj ve sismik araştırma gemilerinin geri çekildiği iddiasını yalanladı
İletişim Başkanlığı sondaj ve sismik araştırma gemilerinin geri çekildiği iddiasını yalanladı
Kassam Tugayları İsrail'i vurdu! Sirenler çalıyor...
Kassam Tugayları İsrail'i vurdu! Sirenler çalıyor...
Galatasaray'a ceza: FIFA 2 yıllık davada karşı tarafı haklı buldu
Galatasaray'a ceza: FIFA 2 yıllık davada karşı tarafı haklı buldu