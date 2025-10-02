Ömer Çelik'ten İsrail'e tepki: Saldırı barbarcadır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na müdahalesini sert sözlerle kınadı. Çelik, Netanyahu hükümetinin Gazze halkına açlığı bir katliam biçimi olarak dayattığını belirterek, saldırıyı tüm insanlığa düşmanlık olarak niteledi. Müdahalenin barbarca olduğunu vurgulayan Çelik, “Sumud Filosu insanlık demektir” diyerek uluslararası topluma tek ses olma çağrısı yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na müdahalesine ilişkin sert tepki gösterdi.

ÖMER ÇELİK'TEN TEPKİ

Çelik açıklamasında, "Sumud Filosu, insanlık ittifakının mazlum Gazze halkına uzanmaya çalışan en asil ellerinden biridir.

“MÜDAHALE DÜŞMANCA VE BARBARCADIR”

Soykırımcı Netanyahu şebekesi, Gazze halkına açlığı bir katliam biçimi olarak dayatmaktadır. Sumud Filosu’nun mensupları insanlık adına bu katliama karşı çıkmıştır. Soykırımcı Netanyahu Hükümetinin Sumud Filosu’na saldırısı, tüm insanlığa düşmanlıktır. Sumud Filosu’na dönük müdahale düşmanca ve barbarcadır.

“SUMUD FİLOSU İNSANLIK DEMEKTİR”

Tüm dünyanın bu barbarca müdahale karşısında tek ses olarak hareket etmesi gerekir. Sumud Filosu insanlık demektir" dedi.