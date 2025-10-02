İsrail Sumud Filosu'na müdahale etti ablukayı delen Mikeno gemisinden son dakika haberi

GAZZE'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan küresel Gazze filosu, uluslararası sularda İsrail'in saldırısına uğradı. 30 gemiye el konuldu. Şu ana kadar 25'i Türk 200'den fazla kişi de İsrail askerlerince alıkonuldu. Farklı rotaya izleyen filodaki 15 gemi Gazze'ye doğru ilerliyor. Dünya ise ablukayı delen Mikeno gemisini izliyordu, son dakika haberi geldi. İsrail Gazze kara sularına giren Mikeno gemisini de ele geçirdi.

İSRAİL ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması gemilere el koydu. Gazze Filosu tarafından yapılan açıklamada şu ana kadar 30 gemiye, 200'den fazla kişi de alıkonuldu. Kalan 15 geminin Gazze'ye doğru ilerlediği aktarıldı.

Mikeno gemisinden son dakika haberi

İsrail'in müdahalesinden sıydırılan Mikeno gemisi ablukayı delmişti. Gazze sahiline yaklaşmak üzere olan gemiyi dünya nefesini tutarak izledi. Gelen son dakika haberine göre İsrail, Mikeno gemisini ele geçirdi. Mikeno, Sumud Filosu'nun en öndeki gemisiydi. Filo’nun internet sitesinden aktarılan canlı yayında, Captain Nikos gemisindeki aktivistlerin alıkonulmasının ardından silahlı İsrail askerlerinin gemiye girdiği anlar paylaşıldı.

SUMUD FİLOSU GİRİŞİMİNDEN YENİ AÇIKLAMA

İsrail’in filoya ait 21 gemiyi durdurmasına rağmen umutlar diğer gemilerde. Sumud Filosu girişiminden gelen açıklamaya göre, 23 teknenin Gazze’ye yolculuğu sürüyor.

EL KONULAN GEMİLER HANGİLERİ?

İsrail’in durdurduğu kaydedilen gemilerin isimleri ‘Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio, Seulle, All In, Captain Nikos, Florida, Karma, Mohammad Bhar, Oxygono, Free Willy, Jeannot III’ olarak açıklandı.

Gözaltındaki Türk aktivistlerden 20'sinin isimleri belli oldu

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonundan yapılan açıklamada, "Global Sumud Filosu'nun Gazze'ye insani yardım ulaştırma girişimi kapsamında toplam 15 gemiye müdahale edilmiştir. Alıkonulan Türk aktivist sayımız 25'e yükseldi." ifadeleri kullanılmıştı. Sirius gemisinden Ayçin Kantoğlu, Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran ve Zeynep Tekocak, Alma gemisinden Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya ve Sümeyra Akdeniz Ordu, Spectre gemisinden Bekir Turunç, Abdulmecid Bagcivan, Mustafa Muhammed Çakmakcı, Mesut Çakar ve Muslim Ziyali, Huga_A gemisinden Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz ve Tevhit Yıldız, Deir Yassine_A gemisinden Sümeyye Sena Polat, Grande Blue gemisinden de Halil Rıfat Çanakçı'nın alıkonulduğu bildirildi.

Saldırılan gemilerdeki aktivistlerin uyrukları

Küresel Sumud Filosu'nun ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından Filo Sözcüsü Saif Abukeshek, İsrail'in saldırdığı gemilerdeki aktivistleri şu şekilde paylaştı:

"30'u İspanyol, 22 İtalyan, 21 Türk, 12 Malezyalı, 11 Tunuslu, 11 Brezilyalı, 10 Fransız, 9 İrlandalı, 8 Cezayirli, 7 ABD’li, 7 Almanyalı, 6 İngiliz, 4 Norveçli, 4 İsveçli, 3 Yeni Zelandalı, 3 Faslı, 3 Ürdünlü, 3 Polonyalı, 3 Portekizli, 3 Meksikalı, 2 Kuveytli, 2 Kolombiyalı, 2 Arjantinli, 2 İsviçreli, 1 Çekyalı, 1 Moritanyalı, 1 Avusturyalı, 1 Bulgaristanlı, 1 Avustralyalı, 1 Sırp, 1 Belçikalı, 1 Bahreynli, 1 Danimarkalı, 1 Hollandalı, 1 Finlandiyalı, 1 Güney Afrikalı ve 1 Slovakyalı."

Abukeshek, İsrail'in filoya saldırıları nedeniyle insanların nasıl sokağa döküldüğünü de gördüklerinin altını çizerek, "Bu aynı zamanda (İsrail'in saldırılarına karşı) eyleme geçen tüm şehirler için de bir haykırıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Soykırıma karşı dayanışma içinde olduklarını dile getiren Abukeshek, "Bu, her türlü baskıya karşı her alanda birlikte çalışan küresel bir hareketin doğuşudur." ifadelerini kullandı.

Filonun sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, İsrail'in silahsız insani yardım gemilerine yönelik bu yasa dışı saldırılarının "insanlık suçu" olduğu kaydedildi. İsrail'in Meteque ve Yulara gemilerine tazyikli su sıktığı bildirilen açıklamada, Florida adlı gemiye de kasten çarpıldığı ifadesi yer aldı. Açıklamada ayrıca, gemide hiç kimsenin zarar görmediği bilgisi paylaşıldı.