Turgay Ciner 10 yılda 5 milyar dolarlık malını kaçırdı Sabah yazarı duyurdu

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, TMSF'nin kayyım olarak yönetimini devraldığı Ciner Grubu'na bağlı şirketlerde yapılan ilk incelemelerde "Turgay Ciner'in, yaklaşık 10 yıldır 5 milyar dolarlık malını Türkiye'den yurt dışına kaçırdığının" tespit edildiğini öne sürdü.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılınca Can Holding yetkilileriyle ilgili "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 28 Eylül'de Ciner Grubu'na “Ciner Medya'nın Can Holding’e satışında örgütsel faaliyetten elde edilen kara para aklandığı” iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner ve Ciner Glass AŞ CEO'su Gökhan Şen tutuklandı.

Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı

Soruşturma kapsamında, Can Holding AŞ'nin 22 Aralık 2024'te pay alım satım sözleşmesi ile Turgay Ciner'in sahibi olduğu ve Ciner Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Ciner Medya TV Hizmetleri AŞ, Show Televizyon Yayıncılık AŞ, Habertürk Gazetecilik AŞ, HT Spor Televizyon Yayıncılık AŞ, C Görsel Yayınları AŞ, Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon AŞ, CİNER Dijital Yayın Hizmetleri AŞ, Boğaziçi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı AŞ ve C Yapım Filmcilik Prodüksiyon AŞ isimli medya kuruluşlarını satın aldığı belirlenmişti.

Söz konusu satın alma ve devir işlemlerinde, örgüt faaliyeti kapsamında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçuna yönelik şüphe ve tespitlerin bulunduğu anlaşılan soruşturma kapsamında, yurt dışında bulunduğu belirlenen şüpheli Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Soruşturmada, şüpheli Ciner'in sahibi ve yetkilisi olduğu Ciner Grup'a ait Park Holding AŞ ile bu holdinge bağlı AFC İthalat İhracat Turizm AŞ, Zeyfa İthalat İhracat AŞ ve Silopi Elektrik Üretim AŞ isimli şirketlere İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verilmişti.

Şüpheli Ciner'in sahibi ve yetkilisi olduğu şirket tüzel kişiliklerinde de soruşturma kapsamındaki suçların işlendiğinin tespit edilmesi üzerine maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

"Yüzde 90'ının içi boş"

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, TMSF'nin kayyım olarak yönetimini devraldığı Ciner Grubu'na bağlı şirketlerde yapılan ilk incelemelerde "Turgay Ciner'in, yaklaşık 10 yıldır milyarlarca dolarlık malını Türkiye'den yurt dışına kaçırdığının" tespit edildiğini öne sürdü. Güngör, şunları yazdı:

"Biliyorsunuz, Turgay Ciner'in şirketi Park Holding ve bağlı ortaklıklarına el konuldu. Şirketlerin yönetimleri TMSF'ye geçti. Tabii, Ciner Grubu'yla ilgili ilk tespitler de ortaya çıkmaya başladı. Turgay Ciner'in yaklaşık 10 yıldır Türkiye'den 5 milyar dolardan fazla mal kaçırdığı tespiti yapıldı.

Grubun Türkiye'deki bankalara 800 milyon dolar borcu bulunduğu belirtiliyor. Türkiye'deki şirketlerinin yüzde 90'ının içi boş. Anlaşılan, Türkiye'deki mal varlıkları da ancak banka borcunu karşılayabilecek seviyede.

Öyle ya… Bunca şirkete ne oldu?

Misal, Ankara-İstanbul yolunu karadan gidip gelenler Kazan'dan geçerken 'Ciner Soda' yazan kamyonları görmüştür. Orada dünyanın en büyük soda külü tesisinden mal taşırlar. Mesela, son dönemde kamyonların üzerine 'We Soda' yazısı eklendi. O ne biliyor musunuz? İngiltere'de kurulan şirket… Soda külü tesisinin kumandası Londra'ya geçti. We Soda, Ciner Grubu'nun en büyük faaliyeti olan soda külü üretimini çatısı altında toplayan şirket. Türkiye'deki Eti Soda'nın yaklaşık yüzde 74'ü, Kazan Soda'nın yüzde 100'ü ile ABD'deki soda külü faaliyetleri bu şirketin çatısı altında. Almanya'daki şirketler de…

We Soda'nın yüzde 100'ü de Kew Soda'ya ait. Bu da İngiltere'de kurulu şirket… Onun da yüzde 51'i Ciner Soda Holdings'te, yüzde 49'u Park Holding'de. Biraz ticaret sicil kayıtlarını inceledim. Hiçbirinin yönetiminde Turgay Ciner yok. Bunu olası mali yükümlülükten kaçmak için yaptığı belli… Matruşka gibi birçok ülkede soda külü şirketi kurması da yine olası davalardan kaçınmak için…"