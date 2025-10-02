BIST 11.220
Özgür Özel'e memleketinde şok! CHP'den istifa ettiler

CHP'deki istifa krizlerinin sonuncusu genel başkan Özgür Özel'in memleketi Manisa'da yaşandı. Kula ilçesinde 2 CHP'li meclis üyesi partisinden istifa etti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde birkaç ay önce toplu istifaların yaşandığı Manisa'nın Kula ilçesinde kriz devam ediyor.

CHP’li meclis üyeleri istifa etti

Belediye Meclisi toplantısı öncesinde mazeret dilekçesi sunarak oturuma katılmayan CHP’li meclis üyeleri Semra Gündüz ve Hilal Çetinkaya, aldıkları kararla partiden ayrıldıklarını açıkladı.

Gündüz ve Çetinkaya’nın neden istifa ettiklerine dair resmi bir açıklama yapılmazken, kulislerde parti içi anlaşmazlıkların bu kararda etkili olduğu iddia ediliyor.

Kula Belediye Meclisi’nde bağımsız olarak görev yapmaya devam edecek olan iki ismin, önümüzdeki süreçte meclis çalışmalarına nasıl bir katkı sağlayacakları merak konusu oldu.

İstifaların ardından Kula Belediye Meclisi’ndeki dağılım CHP 7, MHP 4, AK Parti 2, Bağımsız 2 oldu.

