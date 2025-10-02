Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 20 kişi ve kuruma şok! Mal varlıkları donduruldu...

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararı çerçevesinde mal varlıkları dondurulan kişi ve kurumlara ilişkin karar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Abone ol

BMGK kararı çerçevesinde 20 kişi ve 19 kurumun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

Mal varlıkları dondurulan kişi ve kurumların listesinde değişiklik yapılmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kararda, mal varlıkları dondurulan kişi ve kuruluşların, söz konusu kararlara karşı 7262 sayılı kanunun 2'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca BMGK'ye iletilmek üzere Denetim ve İşbirliği Komisyonuna başvurabileceği ifade edildi.

Hakkında mal varlığının dondurulması kararı alınan kişiler şöyle sıralandı: Dawood Agha-Jani, Amir Moayyed Alai, Behman Asgarpour, Mohammad Fedai Ashiani, Abbas Rezaee Ashtiani, Haleh Bakhtiar, Morteza Behzad, Seyyed Hussein Hosseini, Ali Hajinia Leilabadi, Hamid-Reza Mohajerani, Jafar Mohammadi, Ehsan Monajemi, Houshang Nobar, Mohammad Qannadi, Amir Rahimi, Javad Rahiqi, Abbas Rashidi, M. Javad Karimi Sabet, Seyed Jaber Safdari ve Ghasem Soleymani.

18 KURULUŞ DA LİSTEDE

Mal varlığı dondurulan kuruluşlar ise şunlar: İran Atom Enerjisi Kurumu, Bank Sepah ve Bank Sepah International, İsfahan Nükleer Yakıt Araştırma ve Üretim Merkezi (NFRPC) ve İsfahan Nükleer Teknoloji Merkezi (ENTC), First East Export Bank, İrano Hind Shipping Company, Irisl Benelux NV, Jabber İbn Hayan, Karaj Nükleer Araştırma Merkezi, Kavoshyar Company, Mesbah Energy Company, Modern Industries Technique Company, Novin Energy Company, Tarım ve Tıp Nükleer Araştırma Merkezi, Pars Trash Company, Pishgam Energy Industries, South Shipping Line İran ve Tamas Company.