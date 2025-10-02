Kolombiya'dan Sumud tepkisi: Anlaşmalar feshedilecek, diplomatlar sınır dışı edilecek

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Sumud Filosu'na saldıran İsrail'le serbest ticaret anlaşmasını derhal feshedeceklerini ve İsrail'in Kolombiya'daki tüm diplomatlarını sınır dışı edeceklerini duyurdu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Kolombiya'daki tüm İsrailli diplomatların ülkeden sınır dışı edileceğini belirtti.

Diplomatik heyeti sınır dışı edilecektir

Cumhurbaşkanı Petro, "Elimizdeki bu bilgi doğruysa, bu (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu tarafından işlenen bir başka uluslararası suç anlamına gelir. İsrail ile serbest ticaret anlaşması derhal feshedilecektir. Kolombiya'daki tüm İsrail diplomatik heyeti sınır dışı edilecektir." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'ya tepki

Netanyahu'yu sert sözlerle hedef alan Petro, "Totalitarizmi analiz eden filozof Hannah Arendt, 1950'lerde Nazilerin halen hayatta olduğunu söylemişti. Hitler, dünyanın siyasetinde yaşamaya devam ediyor. Arendt haklıydı. Umarım halklar uyuşturulmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Kolombiya basınına göre, Cumhurbaşkanı Petro'nun İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nun saldırıya uğraması ve aralarında 2 Kolombiya vatandaşının olması nedeniyle bu kararı aldığı ifade ediliyor.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısı kınandı. Açıklamada, İsrail'in 2 Kolombiya vatandaşını alıkoyduğu vurgulanarak, "Kolombiya, yurt dışındaki vatandaşlarının fiziksel bütünlüğünü, özgürlüğünü ve insan haklarını ihlal eden her türlü eylemi kesin bir şekilde reddediyor." ifadesine yer verildi.

Kolombiya'nın, alıkonulan vatandaşlarının derhal serbest bırakılmasını talep ettiği belirtilen açıklamada, "Uluslararası toplumu, insan hakları örgütlerini ve dost ülkeleri, filodaki tüm üyelerin, özellikle de vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin garanti altına alınması için acilen diplomatik baskı yapmaya çağırıyoruz." denildi.

Açıklamada, Filistin halkıyla dayanışma içinde olunduğu kaydedilerek, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulandı.

