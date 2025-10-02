BIST 11.220
Burhanettin Duran’dan İsrail’e 'Sumud Filosu' tepkisi

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail’in Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na saldırısını sert sözlerle kınadı. Duran, müdahalenin tarihe kara bir leke olarak geçeceğini belirterek, sivil aktivistlerin tek amacının masum insanlara yardım ulaştırmak olduğunu vurguladı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na müdahalesine ilişkin sert tepki gösterdi. 

DURAN'DAN İSRAİL'E SERT TEPKİ

Duran, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; " Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından saldırılması kabul edilemez, şiddetle kınıyorum.

“TARİHE KARA BİR LEKE”

Küresel Sumud Filosu’na yapılan bu müdahale, tarihe kara bir leke olarak geçecektir. Sivil aktivistlerin ve gönüllülerin tek amacı, ambargo altındaki masum insanlara gıda, ilaç ve temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırmaktır.

“ULUSLARARASI TOPLUMU SESLERİNİ YÜKSELTMEYE DAVET EDİYORUM”

Gazze’de soykırım suçu işleyen İsrail, bu suçuna uluslararası sularda sivil ve barışçıl aktivistlere saldırarak bir yenisini eklemiştir. İsrail’in bu müdahalesi, sadece insanlık onuruna değil, aynı zamanda uluslararası hukuka da açık bir saldırıdır. Tüm uluslararası toplumu, bu hukuk ve insanlık dışı saldırıya karşı seslerini yükseltmeye davet ediyorum."

