LPG'ye zam yolda: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki yükselişin etkisiyle, otogaz (LPG) fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 1.18 TL zam yapılması bekleniyor. Zammın ardından LPG fiyatları 28 TL seviyesine yaklaşacak.

Akaryakıt fiyatları, küresel piyasalardaki hareketlilik nedeniyle zam baskısı altında kalmaya devam ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 2 Ekim Perşembe gününü 3 Ekim Cuma'ya bağlayan gece yarısından itibaren otogaz (LPG) fiyatlarına litre başına 1.18 TL artış uygulanacak. Dünya Gazetesi'nin haberine göre, LPG fiyatlarını 28 TL bandına taşıyacak. Benzin ve motorin fiyatlarında ise bugün (2 Ekim) herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Zam öncesinde, 2 Ekim Perşembe günü itibarıyla büyük şehirlerdeki güncel akaryakıt satış fiyatları şöyle:

LPG'ye zam yolda: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak - Resim: 0

LPG
