İstanbul ayağa kalktı! Sumud Filosu'na saldırıyı duyanlar sokağa döküldü

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na müdahalesine tepki gösteren binlerce kişi, filoya destek için ABD ve İsrail Konsolosluğu önünde toplandı. İsrail, ABD İstanbul Başkonsolosluğu ve İsrail Konsolosluğu önünde toplanan grup tarafından protesto edildi. Protestolar ülke genelinde de devam etti. Detaylar...

Filistin'e yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı gemilere İsrail tarafından el konuldu. Haberin duyulması üzerine Türkiye genelinde düzenlenen protesto gösterileri düzenlendi.

KONSOLOĞUN ÖNÜNDE TOPLANDILAR

İstanbul'da protesto gösterilerinin düzenlendiği noktalardan biri Beşiktaş Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu önü oldu. Akşam saatlerinde Barbaros Camii'nde toplanan göstericiler, İsrail Konsolosluğu önüne kadar yürüdü. Sloganlar atarak İsrail'i protesto eden göstericiler, yapılan konuşmaların ardından dağıldı.

SOYKIRIM PROTESTO EDİLDİ

Bir başka grup ise ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplandı. Sumud Filosu'na desteklerini ifade eden grup, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımı protesto etti. Göstericiler, yapılan duaların ve okunan Kuran-ı Kerim'in ardından dağıldı.