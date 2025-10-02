BIST 11.111
CHP lideri Özel:"İsrail askerleri Sumud Filosu'nun etrafını kuşatmış..."

CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Küçükçekmece mitinginde konuştu. Özel, "İsrail askerleri Sumud Filosu'nun etrafını kuşatmış. Güya barış olacak ama barışa giden filoyu kuşatıyorlar." sözleri ile tepkisini dile getirdi.

Türkiye genelinde izin verilen tüm okullara arıtma sistemli su sebilleri yerleştirmeyi hedeflediklerini belirten Özel, CHP'li belediyelerce yoksul çocuklara beslenme çantası dağıtıldığını anlattı.

"CHP iktidar olacak, her çocuk okulda üç kap sıcak yemek yiyecek"

CHP iktidarında okulda öğrencilere yemek sözü veren Özel, "Buradan size namus sözü, bütün Türkiye'ye namus sözü. CHP iktidar olacak, her çocuk okulda üç kap sıcak yemek yiyecek. Okullar açılıyor, bir çocuğun okula dönme maliyeti 10 bin lira. Bir çocuğun okula başlama maliyeti 15 bin lira. Size söz veriyoruz. Belli bir gelir seviyesinin altında her çocuk okula başlarken 15 bin, her sene okula devam ederken 10 bin lira ağustos ayında ailesinin hesabına yatacak." ifadelerini kullandı.

"İsrail askerleri Sumud Filosu'nun etrafını kuşatmış..."

Özel, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nun İsrail donanması unsurlarınca kuşatılmasına değinerek, "Şimdi İsrail askerleri Sumud Filosu'nun etrafını kuşatmış. Güya barış olacak ama barışa giden filoyu kuşatıyorlar. Buradan Filistinli kardeşlerimize ve Sumud Fiilosu'ndaki tüm barış aktivistlerine Küçükçekmece'den en kuvvetli selamlarımızı yolluyoruz." dedi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinen Özel, "Filistin'in teslim alınacağı, iki devletli bir çözümün unutulacağı, Filistin'de güya İsrail işgalini bitirip Trump'ın ilhakının meşrulaşacağı bir oldu bittiye karşı Filistin halkının yanındayız, sonuna kadar onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"24 milyon imza toplanmış durumda"

Özel, başlattıkları imza kampanyasına ilişkin de şunları söyledi:

"Bugüne kadar tam 24 milyon imza toplanmış durumda. Hedefimize ulaşmak için 3 milyon 834 bin imzaya ihtiyaç var. Bunun için öncelikle gençlerden gelen yoğun taleple 'benimimzam.net' diye bir internet sayfası düzenledik. İnternet sayfası açıldı, hazırlandı. Gelip imza atmaya çekinenleri ya da vakti olmayanları, kimliği görünmesin isteyenleri 'benimimzam.net'e yönlendirebilirsiniz. Şimdiden biz seçim istiyoruz ya erken seçim, bizim adayımız da hazır, örgütümüz de hazır. 183 bin sandıkta sandık görevlilerini hazır ettik. Bu arkadaşlarımız seçim ne gün olursa olsun görev yapacakları sandıkta şimdiden görevlendirildiler. Ellerinde 'Benim sandığım.' diye bir uygulama var. Sandıklarında oy kullanacak herkesi tek tek evlerinde ziyaret ediyorlar, ilk görev olarak imza vermeyenlerden, verememiş olanlardan imza istiyorlar. Bu imzaları ilçe başkanlıklarına getiriyorlar."

Özel, imza kampanyasının 2 Kasım 2025'te sona ereceğini sözlerine ekledi.

