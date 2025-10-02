Dev bankadan altın uyarısı! Tahminlerin daha da ötesinde olabilir

Goldman Sachs, özel yatırımcıların güçlü ilgisi ve ETF girişlerindeki artış nedeniyle altının ons fiyatının 2026 için belirlenen 4.000-4.300 dolar seviyelerinin de üzerine çıkabileceğini öngörüyor. Banka, altının 5.000 dolara yaklaşma ihtimaline dikkat çekti. Sert yükselişler ve dolardaki hafif yükseliş altını baskılarken, faiz indirim beklentileri ve siyasi belirsizlik altını destekledi. Ons altın ve gram altın uzun süredir devam eden rekorlarının ardından bugün düşüşe geçti.

Uzun süredir altın konusunda iyimser olan Goldman Sachs, özel yatırımcılardan gelen ilgi gerekçesiyle altının kendi tahminlerinden bile daha yukarı seviyelere yükselebileceğini söyledi. Altın fiyatları yeni güne ise yatay başladı.

Analistlerden Daan Struyven’in de yer aldığı notta, altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik şaşırtıcı derecede güçlü girişlerin önceki modellerini aştığı belirtildi.

Notta, özel yatırımcıların portföylerini ciddi ölçüde altına çeşitlendirmesi ihtimali, bankanın 2026 ortası için ons başına 4.000 dolar, gelecek yıl sonu için ise 4.300 dolar tahminlerini aşma yönünde “büyük bir yukarı risk” yarattığı belirtildi.

Banka, bir ay önce yayımladığı raporda, yalnızca ABD Hazine tahvillerinin özel yatırımcıların elindeki kısmının yüzde 1’inin altına kayması halinde, altının ons başına 5.000 dolara yaklaşabileceğini söylemişti.

Altın, 29 Ağustos’tan bu yana yüzde 12 yükseldi ve ikinci ile üçüncü çeyreğin büyük bölümünü geçirdiği 3.200-3.450 dolar aralığının üzerine çıktı. Analistlere göre bunun nedenlerinden biri, merkez bankalarının yaz aylarındaki durgunluğun ardından altın alımlarını yeniden hızlandırma ihtimali. Spekülatif pozisyonlanma ise bu son yükselişin yalnızca küçük bir kısmını açıklıyor.

ALTIN OCAKTAN BU YANA YÜZDE 47 ARTTI

Altın son dönemde en iyi performans gösteren büyük emtialardan biri oldu; yıl başından bu yana neredeyse yüzde 50 artarak 1980’de ulaşılan enflasyona göre düzeltilmiş rekor seviyeyi aştı. Bu yükselişi merkez bankalarının koordineli alımları ve ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine yeniden başlaması destekledi.

ONS ALTIN BUGÜN DÜŞÜŞE GEÇTİ

Sert yükselişler ve dolardaki hafif yükseliş altını baskılarken, faiz indirim beklentileri ve siyasi belirsizlik fiyatlara destek sağladı. Ons altın ve gram altın uzun süredir devam eden rekorlarının ardından bugün düşüşe geçti.

Altın, yılbaşından bu yana yüzde 47 değer kazandı ve 1979’dan bu yana en büyük yıllık yükselişine doğru ilerliyor. Merkez bankalarının güçlü altın alımları ve ETF talebindeki artış da bu ralliyi destekliyor.

Dün 3 bin 895 dolara kadar yükselen ons altın tarihi zirvesini gördü. bugün ise bu zirvenin altında seyrediyor. Sabah 08.10'da 3 bin 867 dolarda bulunuyor.

GRAM ALTIN DA GERİ ÇEKİLDİ

Ons altındaki geri çekilme ve dolar/TL kurundaki kısmi yükselişlerin etkisiyle, yatay bir seyir sergiliyor. Gram altın resmi rakamlarda dün 5 bin 215 lirayı görerek rekor kırdıktan sonra 08.10'da 5 bin 171 lirada bulunuyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Gram altın Kapalıçarşı'da 5 bin 343 liradan satılıyor.

