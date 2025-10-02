Son CHP anketi olay oldu! 'Ekrem İmamoğlu aday olmazsa...' diye soruldu! Zirvedeki isme bakın

Asal Araştırma Türkiye genelinde 26 ilde 12-18 Eylül tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2 bin kişi ile bir anket çalışması yaptı. Ankette 'Ekrem İmamoğlu'nun aday olmaması durumunda CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalıdır?' diye soruldu.