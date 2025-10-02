Son CHP anketi olay oldu! 'Ekrem İmamoğlu aday olmazsa...' diye soruldu! Zirvedeki isme bakın
Asal Araştırma, yaptığı son anketi paylaştı. 26 ilde yapılan ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayının sorulduğu anket sonuçları şaşırttı. Zirvedeki isim rakiplerine büyük fark atarken 'fikrim yok' cevabı verenler de dikkatleri çekti.
Asal Araştırma Türkiye genelinde 26 ilde 12-18 Eylül tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2 bin kişi ile bir anket çalışması yaptı. Ankette 'Ekrem İmamoğlu'nun aday olmaması durumunda CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalıdır?' diye soruldu.
Anket sonuçlarına göre ilk sırada Mansur Yavaş yer aldı. İşte anket sonuçları:
Mansur Yavaş: %39.5
Özgür Özel: %12.0
Kemal Kılıçdaroğlu: %4.2
