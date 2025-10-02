Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün cezaevinden çıkan Ayşe Barım için verilen tahliye kararına itiraz etti.

Abone ol

Menajer Ayşe Barım, dün ikinci kez hakim karşısına çıktı. ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım’ suçlamasıyla yargılanan Ayşe Barım, ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağıyla tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ayşe Barım için yeni bir hamle geldi. Başsavcılık, dün mahkemenin Ayşe Barım hakkında verdiği tahliye kararına itiraz etti.

Öte yandan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, aralarında Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Hümeyra, Nejat İşler, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci, Selma Ergeç ve Zafer Algöz gibi oyuncular katıldı. Herkes Gezi olaylarına kendi kararlarıyla katıldığını söyledi.

Öte yandan dün gerçekleştirilen duruşmada Ayşe Barım hakkında ihbarda bulunan Sedat Gül, tanık olarak dinlemişti. Gül, "Ben sosyal medyadan gördüğüm şeyleri gözüme çarpanları bir ihbar olarak sundum. Ayşe Barım hakkında herhangi bir bilgim yoktur. Gezi Parkı'na katılmadım" ifadelerini kullanmıştı.