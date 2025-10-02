BIST 11.111
Burgan Bank yapay zeka destekli "ON Asistan"ı kullanıma sundu

Burgan Bank yapay zeka destekli "ON Asistan"ı kullanıma sundu

Burgan Bank, dijital bankacılık markası ON Dijital bünyesinde geliştirdiği yapay zeka tabanlı dijital asistan "ON Asistan"ı müşterilerin kullanımına sundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Büyük Dil Modeli (LLM) tabanlı teknolojiyle geliştirilen ON Asistan, kredi, mevduat ve kampanyalar gibi bankacılık ürünlerinde hızlı bilgi sunmanın yanı sıra hesaplama araçlarına yönlendirme özelliğiyle de kullanıcıların daha bilinçli karar almasına katkı sağlıyor.

Gelişmiş dil işleme modeli sayesinde 7 gün 24 saat hizmet veren sistem, eğlenceli sorulara doğal yanıtlar üretebiliyor. ON Asistan, hazır cevaplar, yönlendirmeli akışlar ve serbest doğal dil yanıtlarını bir arada sunan hibrit yapısıyla da öne çıkıyor.

Marka kimliğiyle uyumlu, kullanıcıyla empati kuran profesyonel yanıtlar üretmesi, müşteri geri bildirimleriyle sürekli öğrenen ve gelişen sistem, yenilikçi çözümü farklılaştırıyor.

"Müşterilerin deneyimlerini daha doğal, akıcı ve interaktif bir yapıyla zenginleştiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, müşteri deneyimini zenginleştiren teknoloji yatırımlarına ara vermeden devam ettiklerini belirtti.

Dinç, hız, kesintisiz hizmet, interaktif uygulamalar ve yapay zeka entegrasyonunun bankacılık sektöründe trendleri belirleyen, müşteri beklentilerinde öne çıkan faktörler olduğunu aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Biz de bu trendler paralelinde en gelişmiş teknolojiyi kullanarak müşterilerimizi kesintisiz şekilde bankacılık ürün ve hizmetlerimizle buluşturmayı sürdürüyoruz. ON Dijital Bankacılık çatısı altında kullanıma sunduğumuz ON Asistan, müşterilerimize hızlı, doğru yanıtlar sunarak ve yönlendirme sağlayarak onların daha etkin finansal karar almalarını destekliyor. Bunun yanında, müşterilerin deneyimlerini daha doğal, akıcı ve interaktif bir yapıyla zenginleştiriyoruz."

Hibrit mimarisiyle yalnızca bilgi sunmakla kalmayan ON Asistan'ın, aldığı geribildirimlerden öğrenme ve kendini sürekli geliştirme özellikleriyle de rakiplerinden farklılaştığını kaydeden Dinç, ON Dijital ve kullanıma sunduğu uygulamalarla dijital bankacılıkta sınırları kaldırmaya ve sektördeki dönüşüme öncülük etmeye devam ettiklerini anlattı.

