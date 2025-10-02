BIST 11.111
Bakan Yusuf Tekin'den İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yaptığı saldırıyı "insanlığın ayaklar altına alınması" olarak değerlendirdi.

Bakan Tekin, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını lanetleyerek, şunları kaydetti:

"Gazze'ye nefes ve umut taşımak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yapılan müdahale, insanlığın ayaklar altına alınmasıdır.

Aralarında vatandaşlarımızın da bulunduğu, tek amacı Gazze halkına insani yardım ulaştırmak olan sivil gönüllüleri rehin alan İsrail, hukuka ve insanlığa karşı işlediği suçlarına devam etmektedir. Küresel Sumud Filosu'na yapılan bu saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyorum. Dünya artık bu barbarlığa sessiz kalmamalı, adaletin ve insanlığın yanında yer almalıdır."

