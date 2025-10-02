Pegasus, İstanbul Havalimanı’ndan ilk dış hat uçuşunu yaptı

Pegasus Hava Yolları, İstanbul Havalimanı’ndan ikinci uçuş noktası olarak Ercan'a (KKTC) tarifeli seferlere başladı. Yeni hat, Pegasus'un Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasındaki toplam 11 noktayla lider hava yolu konumunu pekiştiriyor.

Türkiye’nin önde gelen hava yolu şirketlerinden Pegasus Hava Yolları, İstanbul Havalimanı’ndan (İGA) uçuş ağını genişletme stratejisi kapsamında yeni bir rotayı daha hizmete açtı. İzmir seferlerinin ardından İGA'dan ikinci uçuş noktası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan’a ilk sefer, bu akşam saat 20:40’ta 159 yolcuyla gerçekleşti.

Ekonomim'in haberine göre, ilk uçuş için terminalde bir tören düzenlenirken, İGA ve Pegasus yetkilileri yeni hattın hayırlı olması dileğiyle pasta kesti.

UÇUŞ AĞINDA LİDER KONUM GÜÇLENDİ

Pegasus Hava Yolları Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Onur Dedeköylü, yeni hattın stratejik önemini vurguladı: “İstanbul Havalimanı’ndan başlattığımız Ercan seferleri, Pegasus’un uçuş ağını genişletme stratejimizin önemli bir adımıdır. İstanbul Havalimanı’nın da eklenmesiyle Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasında toplam 11 farklı noktadan uçuşla en fazla seferi olan hava yolu konumundayız. Kıbrıs’ın turizm gelişimini desteklemeye devam edeceğiz.”

İGA İstanbul Havalimanı Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Server Aydın ise bu gelişmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi: “Pegasus’un KKTC’ye uçuş başlatması, İGA İstanbul Havalimanı’nın bölgesel ve küresel aktarma merkezi olma gücünü daha da pekiştirmesine katkı sağlayacak.”

KIŞ SEFER SAATLERİ BELİRLENDİ

Pegasus, yeni hatta günlük karşılıklı seferler düzenleyecek. Sefer saatleri önümüzdeki dönemler için planlandı:

26 Ekim 2025 – 28 Mart 2026 tarihleri arasında Ercan’dan İstanbul’a 09:05 ve 20:10 saatlerinde, İstanbul’dan Ercan’a ise 07:45 ve 18:30 saatlerinde olmak üzere günde iki sefer gerçekleştirilecek.