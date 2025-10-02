BIST 11.111
DOLAR 41,61
EURO 49,03
ALTIN 5.183,38
HABER /  GÜNCEL

Gece müzeciliğinde ziyaretçi rekoru! Bakan Ersoy duyurdu: 2 Kasım'a kadar uzatıldı

Gece müzeciliğinde ziyaretçi rekoru! Bakan Ersoy duyurdu: 2 Kasım'a kadar uzatıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2025 yılı gece müzeciliği sezonunda 550 bini aşkın ziyaretçi ağırladıklarını duyurdu. Bakan Ersoy, 1 Ekim'de son bulan gece müzeciliğinin bazı ziyaret bölgelerinde 2 Kasım'a kadar uzattıklarını açıkladı.

Abone ol

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2025 yılı gece müzeciliği sezonunda 550 bini aşkın ziyaretçi ağırladıklarını belirtti. Bakan Ersoy paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gece müzeciliğimiz bu yıl da büyük bir ilgi gördü ve 1 Ekim itibarıyla sona erdi.

'Üç… İki… Bir…' Işıklar yandığında, tarih yeniden hayat buluyor... Binlerce yıllık Efes, geceyle birlikte adeta ikinci bir doğuşu yaşıyor. Sütunlar, taşlar ve ihtişamlı yapılar; gökyüzünün karanlığında ışıkla birleşerek bambaşka bir anlam kazanıyor.

Bu yıl 550 binden fazla misafirimizi ağırladığımız gece müzeciliğimiz, kültürümüzün sadece gündüz değil, gecenin büyüsünde de nasıl görkemle parladığını herkese gösteriyor.

Gelen yoğun talep üzerine ise, Side Örenyeri, Galata Kulesi ve Efes Örenyeri’nde gece ziyaretlerini 2 Kasım’a kadar uzatıyoruz.
Kültür ve tarihimizin geceyle buluştuğu bu eşsiz deneyime herkesi davet ediyorum"

2 KASIM'A KADAR UZATILDI

1 Ekim itibarıyla sona eren gece müzeciliği uygulaması, yoğun talep üzerine Efes Örenyeri, Side Örenyeri ve Galata Kulesinde gece ziyaretleri 2 Kasım’a kadar devam edecek.

Bakanlığın verilerine göre, 2025 yılı Haziran–Eylül döneminde düzenlenen gece müzeciliği uygulamasında yaklaşık 550 bin ziyaretçi ağırlandı. En çok ziyaret edilen noktalar arasında Efes Örenyeri, Galata Kulesi ve Pamukkale Hierapolis Örenyeri öne çıktı.

Gece müzeciliği, ziyaretçilere antik yapıları ve müzeleri gündüzden farklı bir atmosferde deneyimleme imkânı sunarak kültür turizmine yeni bir boyut kazandırıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
HepsiAd perakende medyada yeni nesil çözümler sunuyor
HepsiAd perakende medyada yeni nesil çözümler sunuyor
Türkiye, İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısını "terör eylemi" olarak niteledi
Türkiye, İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısını "terör eylemi" olarak niteledi
Türkiye'nin dev markası fabrikasını Japonlara sattıı
Türkiye'nin dev markası fabrikasını Japonlara sattıı
Fenerbahçe'den Domenico Tedesco kararı! Sadettin Saran'dan onay çıktı
Fenerbahçe'den Domenico Tedesco kararı! Sadettin Saran'dan onay çıktı
Emekliye refah payı hesabı Faruk Erdem üç ayrı seçeneği yazdı
Emekliye refah payı hesabı Faruk Erdem üç ayrı seçeneği yazdı
İsrail Sumud Filosu'na müdahale etti ablukayı delen Mikeno gemisinden son dakika haberi
İsrail Sumud Filosu'na müdahale etti ablukayı delen Mikeno gemisinden son dakika haberi
Pegasus, İstanbul Havalimanı’ndan ilk dış hat uçuşunu yaptı
Pegasus, İstanbul Havalimanı’ndan ilk dış hat uçuşunu yaptı
Bakan Yusuf Tekin'den İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki
Bakan Yusuf Tekin'den İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki
Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz
Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz
Burgan Bank yapay zeka destekli "ON Asistan"ı kullanıma sundu
Burgan Bank yapay zeka destekli "ON Asistan"ı kullanıma sundu
AK Partili yayman: Terörsüz Türkiye süreci tarihi bir kırılma
AK Partili yayman: Terörsüz Türkiye süreci tarihi bir kırılma
Freni arızalanan kamyon 15 araca çarptı! Yaralılar var
Freni arızalanan kamyon 15 araca çarptı! Yaralılar var