HepsiAd perakende medyada yeni nesil çözümler sunuyor

Hepsiburada'nın reklam teknolojileri platformu HepsiAd, teknolojisi ve yenilikçi çözümleriyle markaların büyümesine ve rekabetçi konumunu güçlendirmesine katkı sağlıyor

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyada perakende medya yatırımları 2025 itibarıyla 140 milyar doları aşarken, bu alan dijital pazarlamanın en hızlı büyüyen kanallarından biri haline geldi.

Perakende medya, geleneksel dijital reklamcılıktan farklı olarak, tüketicilerin alışveriş kararına en yakın anda devreye giriyor ve bu yönüyle markalara avantaj sağlıyor.

Küreselde büyümesini sürdüren pazar, markaların reklam yatırımlarını daha verimli kullanmasına ve tüketicilerle daha kişiselleştirilmiş bağ kurmasına olanak tanıyor.

Perakende medyanın Türkiye'nin güçlü temsilcilerinden biri olarak öne çıkan HepsiAd, hedefleme, performans optimizasyonu ve çok kanallı reklam çözümleriyle, markaların kullanıcıya ulaşmasını sağlıyor. Böylece iş ortakları yalnızca satışlarını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda marka bilinirliklerini de güçlendiriyor.

Markalara özel, uçtan uca hazırlanan iletişim planlamasıyla hedeflerine en uygun pazarlama stratejilerini uygulamasına yardımcı olan platform yüksek erişimli kampanya çıktılarına ulaşmalarını sağlayan ölçülebilir ve maliyet etkin çözümler sunuyor.

Ayrıca dünyanın önde gelen platformlarından HBO Max Türkiye'nin exclusive reklam alanları da HepsiAd'in reklam modelleriyle yer alıyor.

Özellikle yılın en yoğun alışveriş sezonları olan 'Back to School' ve 'Efsane Kasım' gibi dönemler, markalar için hem görünürlük hem de satış hedeflerine ulaşmada önemli dönemlerin başında geliyor.

Söz konusu dönemlerde ekonomik hareketliliğe ivme kazandıran platform, iş ortaklarına alışveriş yolculuğunun merkezinde yer alma imkanı sunuyor. Markalar, doğru stratejilerle bu yoğun dönemleri HepsiAd ile yönetebiliyor.

'Perakende medya ölçülebilir sonuçlar sunuyor'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Hepsiad ve Pazarlama Çözümleri Başkan Yardımcısı Onur Gargılı, perakende medyanın doğrudan satışa etki eden ölçülebilir sonuçlar sunduğunu belirtti.

İnteraktif Reklamcılık Derneğinin (IAB) verilerine atıfta bulunarak dijital reklamcılığın, Avrupa'daki reklam harcamalarının yüzde 67,2'sini oluşturduğunu aktaran Gargılı, 'Dijital reklam harcamaları 2024'te yüzde 16'lık büyüme ile 2021'deki 'dijital patlama' hariç tutulduğunda, Avrupa dijital reklam harcamalarındaki en güçlü artış olarak kayda geçiyor. Türkiye ise aynı yıl yüzde 87,5 ile en hızlı büyüyen pazarlardan biri olarak öne çıkıyor.' ifadelerini kullandı.

Küresel ölçekte hızla büyüyen pazarda öncü rol üstlendiklerini vurgulayan Gargılı, ayda 210 milyondan fazla ziyaretçiye ulaşan Hepsiburada ekosisteminin gücü sayesinde iş ortaklarının, doğru kullanıcıya doğru anda erişebildiğini ve bu sayede ortalama yüzde 35 daha yüksek dönüşüm oranıyla yüzde 50'ye varan satış artışı elde edebildiğini belirtti.

Özellikle yoğun alışveriş dönemlerinde, doğru hedef kitleye erişilebilmesi için markalara yalnızca kısa vadeli satış değil, uzun vadeli marka bilinirliği ve müşteri sadakati kazanma fırsatı sunduklarına işaret eden Gargılı, hedeflerinin, iş ortaklarının büyüme yolculuğuna veriye dayalı, yenilikçi ve etkin çözümlerle eşlik etmek olduğunu kaydetti.