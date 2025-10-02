BIST 11.111
Türkiye'nin dev markası fabrikasını Japonlara sattıı

Oba Makarna, Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan noodle fabrikasını, dünyaca ünlü Japon gıda devi Nissin Foods Holdings'e sattı.

Türkiye'nin önde gelen gıda markalarından Oba Makarnacılık, Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan noodle fabrikasını Japonya merkezli gıda devi Nissin Foods Holdings Co. Ltd.'ye devretti. Satış, fabrikanın içindeki tüm makine ve ekipmanları da kapsıyor.

SATIŞ KARARI KAP'A BİLDİRİLDİ

Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, satış kararının 30 Eylül 2025'te yönetim kurulu tarafından alındığı ve 1 Ekim 2025'te Varlık Devir Sözleşmesi'nin imzalandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, işlemin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında yatırımcılara ayrılma hakkı doğurmadığına dikkat çekildi.

80'DEN FAZLA ÜLKEDE SATIŞ YAPAN DEV

1948 yılında Japonya'da Momofuku Ando tarafından kurulan Nissin Foods, hazır noodle sektörünün dünyadaki öncüsü olarak biliniyor. Şirket, 1958'de "Chicken Ramen", 1971'de ise "Cup Noodles" markalarıyla global çapta büyük bir başarı yakaladı.

Bugün Asya, Avrupa ve Amerika kıtalarında üretim tesisleri bulunan Nissin Foods, ürünlerini 80'den fazla ülkeye ihraç ediyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİME YATIRIM YAPIYOR

Hazır noodle üretiminin yanı sıra makarna, unlu mamuller ve dondurulmuş gıda alanlarında da faaliyet gösteren şirket, son yıllarda çevre dostu üretim teknikleri ve sürdürülebilir ambalaj teknolojilerine önemli yatırımlar yapıyor.

