Fenerbahçe'den Domenico Tedesco kararı! Sadettin Saran'dan onay çıktı

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun geleceği futbolcuların desteğiyle netleşti. Oyuncuların olumlu görüşü sonrası Başkan Sadettin Saran, "Tedesco ile yola devam" kararı aldı. İsmail Yüksek'in övgü dolu sözleri, takım içindeki pozitif atmosferi gözler önüne serdi.

Fenerbahçe'de başkan değişimi sonrası teknik direktör Domenico Tedesco'nun geleceği tartışma konusu olmuştu. Eski başkan Ali Koç döneminde göreve getirilen İtalyan çalıştırıcının, Sadettin Saran yönetiminde görevine devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyordu.

FUTBOLCULARIN DESTEĞİ BELİRLEYİCİ OLDU

Sabah'ın haberine göre, sarı-lacivertli futbolcular, Tedesco'dan duydukları memnuniyeti doğrudan yönetime iletti. Oyuncuların büyük çoğunluğu, "Tedesco ile çok iyi anlaşıyoruz" mesajını verdi. Bunun üzerine Başkan Sadettin Saran, tereddüt etmeden "Tedesco ile yola devam!" dedi.

UYUMUN KORUNMASI HEDEFLENİYOR

Alınan bu kararla birlikte takım içindeki uyumun bozulmaması ve teknik heyetle futbolcular arasındaki pozitif atmosferin korunması amaçlanıyor.

İSMAİL YÜKSEK'TEN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden İsmail Yüksek, Nice maçı öncesi yaptığı açıklamada hocası Tedesco'ya övgüler yağdırdı. Yüksek, "Hocanın gerçekten inanılmaz pozitif bir yönü var. Her oyuncuya eşit seviyede ve pozitif yaklaşıyor. 4-5 dil biliyor. Bizlere yakın olması da çok önemli. Hocalıktan ziyade zaman zaman da ağabeylik yapıyor" dedi.

