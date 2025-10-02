Quick Sigorta'ya Smart-i Awards 2025'ten altın ödül

Quick Sigorta, sigorta sektöründe faaliyet gösteren ekibi QTeam ile Smart-i Awards 2025'te "Yılın Ekibi" kategorisinde altın ödül kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenen törende QTeam'in Türkiye genelindeki saha çalışmaları sektör kamuoyu tarafından takdir topladı.

Törenin açılış konuşmasını Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı ve Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar tarafından gerçekleştirildi. Törende Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, "Sahnenin Yıldızı" konulu panelde söz aldı.

Quick Sigorta'nın, QTruck, QKaravan ve Quick Routes'tan oluşan QTeam ile gerçekleştirdiği mobil deneyim yolculuğu Smart-i Awards'tan altın ödülle döndü.

QTeam, Quick Sigorta'nın sadece bir ekip değil, "hareket halinde iletişim" stratejisinin yaşayan simgesi olarak öne çıkıyor.

QTeam'in başarısının temelinde, Türkiye genelinde düzenlenen etkinliklerle sigorta farkındalığını artırma ve markayı sahaya taşıma stratejisi bulunuyor. Quick Sigorta'nın QTruck ve QKaravan mobil deneyim araçları ile Quick Routes ekibi, yıl boyunca farklı şehirlerde düzenlenen festival, kutlama ve sosyal sorumluluk projelerinde halkla buluşuyor.

Bu çalışmalar, sigortacılığı geniş kitlelerle paylaşırken şirketin "Sigorta yalnızca poliçeden ibaret değildir, ilişkiden ve deneyimden beslenir" vizyonunu da sahaya yansıtıyor.

Smart-i Awards 2025'te "Yılın Ekibi" ödülünü kazanan QTeam, bundan sonra da inovasyon, sadakat, saha iletişimi ve müşteri odaklı yaklaşımla Quick Sigorta'yı sektör sahnesinde güçlü biçimde temsil etmeye devam edecek.

Açıklamada törenin açılışında yaptığı konuşmasına yer verilen Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı ve Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Yaşar, sigorta sektörünün artık yalnızca riskleri güvence altına alan bir yapı olmanın ötesine geçtiğini belirterek, "Aynı zamanda geleceği inşa eden, topluma yön veren ve yenilikçi çözümleriyle değer yaratan bir ekosisteme dönüşüyor." ifadesini kullandı.