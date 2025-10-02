BIST 11.111
Semih Kılıçsoy'un kariyerinin dönüm noktası! Büyük fırsat doğru

Beşiktaş'ın başarılı topçusu Semih Kılıçsoy, kiralık olarak Cagliari'ye transfer olmuştu. Semih Kılıçsoy, yeni takımında kısa süreler almasına rağmen dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İtalyan basını, Kılıçsoy'a Andrea Belotti'nin sakatlığı sonrası büyük bir fırsat doğduğunu yazdı. Genç forvet için "Kariyerinde dönüm noktası olabilir" yorumları yapıldı.

Beşiktaş'tan kiralık olarak Cagliari'ye transfer olan Semih Kılıçsoy, yeni takımında kısa süreler almasına rağmen dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İtalyan basını, genç golcünün performansını övgüyle değerlendirirken, Cagliari'deki gelişmeler sonrası milli yıldızımız için büyük bir fırsat doğdu.

BELOTTİ'NİN SAKATLIĞIYLA FIRSAT

Cagliari'nin deneyimli forveti Andrea Belotti'nin sakatlanması üzerine Semih Kılıçsoy'un daha fazla süre alması bekleniyor. İtalyan basınında çıkan haberlerde, "Kariyerinde bir dönüm noktası olabilir. Bu fırsatı değerlendirebilirse Cagliari için hızla kilit bir isim haline gelebilir" ifadelerine yer verildi.

"SEZONA DAMGA VURAN BAŞLANGIÇ"

Haberde genç oyuncu için, "Genç Türk forvet, sezona hem ligde hem de Coppa Italia'da kısa süreli maçlarla damgasını vuran bir başlangıç yaptı. Kılıçsoy, Cagliari'nin oyun tarzına kolayca uyum sağlamasını sağlayan özelliklere sahip, hızla gelişen bir forvet. Genç yaşına rağmen mükemmel forvet içgüdülerine ve ceza sahası içinde iyi bir hareket kabiliyetine sahip olduğunu kanıtladı" ifadeleri yer aldı.

KARİYERİNDE DÖNÜM NOKTASI

20 yaşındaki Semih Kılıçsoy için Cagliari'de yeni bir sayfa açılabileceği vurgulanırken, bu sürecin genç oyuncunun kariyerinde önemli bir dönüm noktası olabileceği ifade edildi.

