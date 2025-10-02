BIST 11.111
Derbinin hakemi belli oldu! İşte Süper Lig'de 8. haftada düdük çalacak isimler

Derbinin hakemi belli oldu! İşte Süper Lig'de 8. haftada düdük çalacak isimler

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. İşte TFF'den yapılan açıklama...

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 4 Ekim Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde hakem Yasin Kol görev yapacak.

Ligde 8. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Ozan Ergün

20.00 Trabzonspor-Zecorner Kayserispor: Ali Şansalan

4 Ekim Cumartesi:

14.30 Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

17.00 Kocaelispor-ikas Eyüpspor: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Galatasaray-Beşiktaş: Yasin Kol

5 Ekim Pazar:

14.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor: Alper Akarsu

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır

20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir: Cihan Aydın

20.00 Samsunspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

