Derbinin hakemi belli oldu! İşte Süper Lig'de 8. haftada düdük çalacak isimler
Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. İşte TFF'den yapılan açıklama...Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 4 Ekim Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde hakem Yasin Kol görev yapacak.
Ligde 8. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:
Yarın:
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Ozan Ergün
20.00 Trabzonspor-Zecorner Kayserispor: Ali Şansalan
4 Ekim Cumartesi:
14.30 Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
17.00 Kocaelispor-ikas Eyüpspor: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Galatasaray-Beşiktaş: Yasin Kol
5 Ekim Pazar:
14.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor: Alper Akarsu
17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır
20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir: Cihan Aydın
20.00 Samsunspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler