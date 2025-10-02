İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına dünyadan tepkiler sürüyor

Dünya liderleri, insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail donanması unsurları tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırıyı kınadı ve tepki gösterdi.

Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemilere saldırmaya devam ediyor.

Türk Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırının, masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir "terör eylemi" olduğu bildirildi.

Açıklamada, şiddete başvurmadan barışçıl amaçlarla hareket etmekte olan sivilleri hedef alan bu saldırının, Gazze'yi kıtlığa mahkum eden soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin uyguladığı "faşist ve militarist" politikaların Filistinlilerle sınırlı kalmadığının ve İsrail'in uyguladığı zulme karşı mücadele eden herkesi hedef aldığının ispatı olduğu vurgulandı.

Söz konusu saldırının, Gazze'de ateşkes sağlanmasına dönük çabalara zarar vermemesinin ümit edildiği kaydedilen açıklamada, "Saldırının faillerinin hesap vermesi için de hukuki yollara başvurulacaktır." ifadesi kullanıldı.

Son olarak açıklamada, Birleşmiş Milletler ve ilgili tüm uluslararası kuruluşlara, Gazze'ye yönelik hukuksuz ablukanın bir an önce kaldırılması, bölgeye insani yardım girişine izin verilmesi ve seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınması için derhal harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Pakistan

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırı şiddetle kınandı.

Açıklamada, uluslararası aktivistlerin yasa dışı alıkoyulmasıyla İsrail'in uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku bariz ihlal ettiği belirtildi.

Bunun, İsrail'in Gazze'yi yasa dışı ablukasının ve saldırganlık örüntüsünün bir parçası olduğu ifade edilen açıklamada, "İnsani yardımın kasıtlı engellenmesi, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi kapsamında işgalci güç olarak İsrail'in yükümlülüklerinin ciddi ihlalidir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Pakistan'ın "işgal altındaki tüm Filistin topraklarında derhal, koşulsuz ve kalıcı ateşkes, insani yardıma kesintisiz erişim, insani yardım çalışanları ve filodaki aktivistlerin derhal serbest bırakılması, uluslararası hukuka tam saygı ve İsrail'in uluslararası hukuku ihlallerinden sorumlu tutulması" çağrısı yapıldı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınadı.

Malezya

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Filo'ya saldırısını şiddetle kınadığını bildirdi.

Enver, filoda sivillerin, Gazze için insani yardım götürdüğünü ancak "sindirme ve baskıya" maruz kaldıklarını vurgulayarak "İsrail, insani yardımı engelleyerek Filistin halkının hakları ve dünyanın vicdanına tamamen saygısızlık göstermiştir." ifadesini kullandı.

Malezya'nın, özellikle vatandaşlarına ilişkin konularda İsrail'in sorumlu tutulması için elinden gelen her türlü meşru yolu kullanacağını belirten Enver, "Filistin halkı temel haklarından mahrum bırakıldığı sürece Malezya kararlı bir şekilde onlarla olacaktır." dedi.

Maldivler

Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in uluslararası sularda insani yardım taşıyan sivil gemilere yönelik saldırısını şiddetle kınadı ve İsrail'in uluslararası hukuku devamlı ihlallerine karşı kesin adımlar atma çağrısında bulundu.

Muizzu, "Özgürlük ve temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılan nüfusa insani yardım taşıyan konvoyu hedef almak insaniyete ve uluslararası hukuka ciddi hakarettir." ifadesini kullandı.

Brezilya

Brezilya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in aralarında parlamento üyesi olan Brezilya vatandaşlarının da bulunduğu filoya saldırısının "endişeyle" takip edildiği belirtildi.

Uluslararası sularda seyrüsefer serbestisi ilkesi hatırlatılarak filonun barışçıl olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'in, "barışçıl aktivistlerin haklarını ihlal eden ve fiziksel güvenliğini tehlikeye atan" saldırısının onaylanmadığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu aktivistlerin güvenliğinden sorumlu olduğu vurgulanarak Brezilya'nın İsrail'e Gazze Şeridi'ne insani yardım girişi ve dağıtımına yönelik ablukasını sona erdirmesi çağrısı yapıldı.

Venezuela ve Kolombiya

Venezuela Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada İsrail'in saldırısı "korkakça korsanlık eylemi" şeklinde nitelendirilerek şiddetle kınandı.

Açıklamada, bu saldırının "Siyonist rejimin suçlu doğasını ortaya koyduğu" ifade edilerek İsrail'in insani yardımlara yönelik ablukasının kasıtlı bir savaş aracı olduğu ve bir halkı açlık yoluyla yok etme niyeti olduğu belirtildi.

"Dünya barışına yönelik tek gerçek tehdit, uluslararası hukuku ve insanlık onurunu sistematik olarak ihlal eden sömürgeci ve apartheid ideolojisi olan siyonizmdir." ifadesi kullanılan açıklamada, Venezuela'nın Filistin'e desteği yinelendi.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısı kınandı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in Kolombiya'daki tüm diplomatlarını sınır dışı edeceklerini duyurdu.

Küba, Bolivya ve Şili

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in filoya saldırısını şiddetle kınadıklarını belirtti.

Canel, "Bu kınanması gereken eylemler, İsrail'in sınırı olmayan soykırımcı temelini doğruluyor." ifadesini kullanarak filodaki aktivistleri desteklediklerini kaydetti.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını şiddetle kınadı.

Saldırının kabul edilemeyeceğini vurgulayan Arce, uluslararası topluma bu "yeni barbarlığa" sertçe karşı çıkıp kınama çağrısı yaptı.

Şili Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in filoya saldırısından derin endişe duyulduğu ve bunun, seyrüsefer serbestisini ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, filodaki gönüllülerin ve mürettebatın güvenliğinin sağlanması ve Gazze'ye insani yardımların derhal ve engelsiz ulaştırılması çağrısı yapıldı.

Uruguay Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in filoya saldırısından derin endişe duyulduğu bildirildi.