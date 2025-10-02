7 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılıyor! AK Parti’nin yönettiği belediye sayısı 608’e ulaşacak

AK Parti’ye katılımlar sürüyor. Bugün yapılacak Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında farklı partilerden 7 belediye başkanı AK Parti’ye geçecek. Bu katılımlarla, partinin yönettiği belediye sayısı 608’e çıkacak.

Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında, farklı partilerden 7 ilçe ve belde belediye başkanının AK Parti’ye geçmesi bekleniyor.

SAYI 608'E ULAŞACAK

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti; 12 büyükşehir, 12 il, 347 ilçe ve 170 belde belediyesi kazanarak toplam 542 belediyeyi yönetme yetkisi elde etmişti.

Sonraki dönemde gerçekleşen katılımlarla bu sayı giderek arttı. Sabah'ın haberine göre; bugün yapılacak törenle birlikte AK Parti’nin yönettiği belediye sayısı 608’e ulaşacak.

"AK PARTİ YERELDE GÜÇLENİYOR"

AK Parti yetkilileri, gerçekleşen katılımların AK Parti'nin yereldeki gücünün kanıtı olduğuna dikkat çekerek, AK Parti'nin Türkiye'nin dört bir tarafında güçlenmeye devam ettiği anlamına geldiğini kaydetti. Yetkililer ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan, "kapımız herkese açık" çağrısının karşılık bulduğunu ifade etti.