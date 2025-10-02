Yunanistan Parlamentosunda muhalefet partileri İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınadı

Yunanistan Parlamentosu’nda muhalefet partileri, İsrail’in Gazze’ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırısını kınayarak, Yunan hükümetini filoya gerekli korumayı sağlamamakla eleştirdi.

Yeni Sol (Nea Aristera) lideri Aleksis Hariçis, meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada, "İsrail devleti, sabaha karşı uluslararası sularda insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’na saldırdı. Bu eylem, uluslararası hukuka aykırı, terörist ve korsanca bir girişimdir." dedi.

Hariçis, aralarında 27 Yunan vatandaşının da bulunduğu 500’den fazla kişinin yasa dışı alıkonulduğunu, Yunan heyetinde milletvekili Peti Perka’nın da olduğunu belirtti.

Hükümeti tüm sorumluluğu üstlenmeye çağıran Hariçis, "Miçotakis hükümeti, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için derhal harekete geçmelidir." diye konuştu.

PASOK–KINAL Meclis Grubu Sözcüsü Pavlos Hristidis de hükümete çağrıda bulunarak, "Gazze’ye giden filoda bulunan Yunan vatandaşlarının nerede olduklarına dair kamuoyuna net bilgi verilmelidir." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) milletvekili Nikos Karathanasopulos, "Bu korsan saldırı yalnızca insani yardım çabasını hedef almakla kalmadı, aynı zamanda uluslararası hukukun da açık ihlalidir." şeklinde konuştu.

SYRIZA milletvekili Hristos Giannulis ise "Artık bu durum soykırımın da ötesine geçti. AB değerleri ve insani ilkeler doğrultusunda sesimizi yükseltmeliyiz." dedi.