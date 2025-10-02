Rekabet Kurumu süt sektörünü radarına aldı:

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, çiğ süt sektöründe üreticileri "süt karşılığı yem almaya" zorlayan 39 sanayici hakkında geçici tedbir kararı aldıklarını duyurdu. Küle, uygulamaya devam edenlere soruşturma sonunda ağır para cezası uygulanacağı uyarısında bulundu.

Rekabet Kurumu, çiğ süt sektöründe üreticileri mağdur eden anti-rekabetçi uygulamalara karşı sert bir müdahalede bulundu. Kurum Başkanı Birol Küle, son dönemde gelen yoğun şikayetler üzerine yürüttükleri soruşturmaların, bazı sanayicilerin çiğ süt üreticilerini kendilerinden zorunlu olarak yem almaya mecbur bıraktığını tespit ettiğini açıkladı.

Küle, yapılan incelemelerde, sanayicilerin yem alımını zorunlu tuttuğunu, üretici yeterli yem almadığında ise süt ticaretini kestiğini veya ödemeleri geciktirdiğini bildirdi. Bu uygulamaların, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın zorunlu kıldığı 1.3 yem-süt paritesini ihlal ettiğini ve üreticileri ciddi şekilde mağdur ettiğini belirtti. Bu uygulamalar nedeniyle 39 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı.

Ekonomim'in haberine göre, soruşturma süreci devam ederken üreticilerin korunması amacıyla geçici tedbir kararı alındığını dile getiren Küle, kararın esaslarını şöyle açıkladı:

Yem Zorunluluğu Yasaklandı: Üreticiler, süt karşılığında yem almaya kesinlikle zorlanamayacak.

Seçim Serbestisi: Üretici, yem almak isterse miktar ve marka tercihi konusunda serbest bırakılacak.

Bilgilendirme: Sanayicilere, üreticileri hakları konusunda bilgilendirmeleri için özel metinler hazırlanması talimatı verildi.

Küle, aynı zamanda çiğ süt fiyatlarının birlikte belirlenmesi şikayetiyle 44 teşebbüs ve teşebbüs birliği hakkında yürütülen soruşturmanın da devam ettiğini hatırlattı.

Rekabet Kurumu Başkanı Küle, tedbir kararına uyulmasının zorunlu olduğunu vurgulayarak sanayicileri uyardı: "Aldığımız kararlara uyulup uyulmadığını yakından takip edeceğiz. Sürecin sonunda üreticilerimizi yem kıskacına sokanları da yüksek idari para cezalarının beklediğini hatırlatmak isterim."