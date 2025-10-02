MSB'den KKTC mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Ada’daki dengeyi bozan ve KKTC'nin güvenliğine yönelik tehdit oluşturan faaliyetlerine karşı gerekli tüm tedbirleri almayı sürdüreceklerini bildirdi.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık bilgilendirme toplantısını Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirdi.

MSB kaynakları, Ada'da tek ve kesin çözümün Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi olduğunu dile getirdi. Kaynaklar, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Ada’daki dengeyi bozan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliğine yönelik tehdit oluşturan faaliyetlerine karşı gerekli tüm tedbirleri almayı sürdüreceğiz." dedi.

Bakanlık kaynakları, Norveç bayraklı Ramform Hyperion adlı geminin GKRY’nin yayımladığı NAVTEX ile adanın güneyinde gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin de açıklamalarda bulundu.

"Adanın deniz yetki alanlarında her iki halkın da eşit hakları bulunmaktadır." ifadelerini kullanan kaynaklar, "KKTC’nin bölgedeki mevcut ruhsat sahaları ve adanın tamamındaki hakları görmezden gelinerek icra edilmeye çalışılan faaliyetlere karşı gereken karşılıkları vermekteyiz. KKTC ve ülkemiz Dışişleri Bakanlıkları tarafından, bahse konu geminin faaliyetlerine karşı gerekli protestolar yapılmış, sahada da gemi sorgulanarak ve ikaz edilerek bölgede KKTC haklarının var olduğu kayda geçirilmiştir. Sahadaki durumu yakından takip ediyoruz.” dedi.

TRUMP'IN GAZZE PLANI

Gazze’deki insani trajediyi sona erdirecek her girişimi ilke itibarıyla desteklerini dile getiren kaynaklar, "Bu çerçevede tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesisine katkı sağlamaya devam edeceğimizi vurguluyoruz." açıklamasında bulundu.