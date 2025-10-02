BIST 11.132
DOLAR 41,61
EURO 49,01
ALTIN 5.196,51
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ankara'da durum fena! Bidonu kapan çeşmeye koştu 'rezil durumdayız' tepkisi

Ankara'da durum fena! Bidonu kapan çeşmeye koştu 'rezil durumdayız' tepkisi

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan su kesintisi nedeniyle vatandaşlar çevrede bulunan çeşmelerden su temin ediyor.

Abone ol

Kesikköprü hattında yaşanan boru patlamaları nedeniyle Ankara'ya verilen su miktarının yarı yarıya azalması sonucu başkentte 29 Eylül'den bu yana dönüşümlü su kesintileri uygulanıyor.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekiplerince arızanın kalıcı olarak giderilmesine yönelik çelik boru hattı döşeme çalışmaları sürdürülüyor.

Ankara'da durum fena! Bidonu kapan çeşmeye koştu 'rezil durumdayız' tepkisi - Resim: 0

Kent genelindeki su kesintilerinden etkilenen ilçelerden Mamak'ta da vatandaşlar, su ihtiyacını Dostlar Mahallesi'nde bulunan doğal kaynak suyu çeşmesinden gidermeye çalışıyor.

Evlerine içme suyu götürmek için sıraya girenler, çeşmede uzun kuyruklar oluşturuyor.

Ankara'da durum fena! Bidonu kapan çeşmeye koştu 'rezil durumdayız' tepkisi - Resim: 1

"Şu an rezil durumdayız"

Çeşme önünde sıra bekleyen Sami Özer, "Şu an rezil durumdayız, çamaşırlarımız evde duruyor. Torunlarım okula gidiyor ama kıyafetleri öylece kaldı. 3 gündür su yok. Gece gelecek dediler, sabaha kadar kalktım baktım yine yok. Ne yapacağız bilmiyorum. Evler kokuyor, giremiyoruz evlerin içine, binaya giremiyoruz. Evlerde su akmazsa ne olacak? Kanallar dolacak. Az az suyla lavabo mu kullanılır?" dedi.

"Yüzümüzü yıkamaya buraya geldik"

İlçe sakinlerinden Tuğba Bar ise şunları kaydetti:

"Burada hiçbir şekilde sıra gelmiyor. Buraya geldiğimiz yol da orman yolu ve güvenli değil. Hijyenik açıdan da ortada salgın var deniyor. En azından eğitim alanlarına su verilmesini önemle rica ediyoruz. Su kesintisinden dolayı namazımızı kılamıyoruz. Çocuklarımıza duş aldıramıyoruz. Yüzümüzü yıkamaya buraya geldik."

ÖNCEKİ HABERLER
İHH Şam Ofisi açıldı
İHH Şam Ofisi açıldı
Bu yaşı geçenler dikkat! Uzmanlar uyardı, meme kanserinde yaş ilerledikçe risk artıyor
Bu yaşı geçenler dikkat! Uzmanlar uyardı, meme kanserinde yaş ilerledikçe risk artıyor
Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
Nordex Group, Türkiye'de 90 megavatlık 14 rüzgar türbini kuracak
Nordex Group, Türkiye'de 90 megavatlık 14 rüzgar türbini kuracak
Bakan Bolat duyurdu: Eylül ayında ihracat rekoru kırıldı
Bakan Bolat duyurdu: Eylül ayında ihracat rekoru kırıldı
Dış ticaret açığı, ocak-eylül döneminde yüzde 11,8 arttı
Dış ticaret açığı, ocak-eylül döneminde yüzde 11,8 arttı
Yunanistan Parlamentosunda muhalefet partileri İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınadı
Yunanistan Parlamentosunda muhalefet partileri İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınadı
Migros bakliyatta tamamen yerli üretime geçmeyi hedefliyor
Migros bakliyatta tamamen yerli üretime geçmeyi hedefliyor
Rekabet Kurumu süt sektörünü radarına aldı:
Rekabet Kurumu süt sektörünü radarına aldı:
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına dünyadan tepkiler sürüyor
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına dünyadan tepkiler sürüyor
7 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılıyor! AK Parti’nin yönettiği belediye sayısı 608’e ulaşacak
7 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılıyor! AK Parti’nin yönettiği belediye sayısı 608’e ulaşacak
Semih Kılıçsoy'un kariyerinin dönüm noktası! Büyük fırsat doğru
Semih Kılıçsoy'un kariyerinin dönüm noktası! Büyük fırsat doğru