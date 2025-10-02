Dışişleri'nden, İsrail'in alıkoyduğu 37 Türk vatandaşın durumuyla ilgili açıklama

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Sumud Filosu'ndaki tüm aktivistlerin sınır dışı edileceğini açıkladı. Alıkonulan Türk vatandaşı sayısı 37'ye yükseldi. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsrail ordusu tarafından alıkonulan Türk vatandaşlarının durumuyla ilgili açıklamada bulunduAbone ol
İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemilere saldırmaya devam ediyor.
Mikeno ve Fair Lady gemilerine İsrail müdahalesinin ardından alıkonulan Türk aktivistlerin sayısı 37'ye yükseldi. Aktivistler, İsrail'in Aşdod Limanı'na götürülüyor.
Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu'ndan Tülay Gökçimen, İsrail'in aktivistleri sınır dışı işlemlerini pazar günü başlatmasının beklendiğini belirtti.
Dışişleri'nden alıkonulan Türklerle ilgili açıklama
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsrail ordusu tarafından alıkonulan Türk vatandaşlarının durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
"Uluslararası sularda seyretmekte olan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçlerince yapılan saldırıda el konulan teknelerde bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmektedir," diyen kaynaklar Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'nin konuyla yakından ilgilendiği vurgulandı.
Dışişleri kaynakları, "Tel Aviv Büyükelçiliğimiz, vatandaşlarımıza konsolosluk himayesi sağlanması konusunda gerekli girişimlerde bulunmuştur. Vatandaşlarımızın aileleri gelişmeler hakkında bilgilendirilmektedir." ifadelerini kullandı.