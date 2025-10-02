BIST 11.132
İtalya Başbakanı Meloni: Sumud Filosu Filistin halkına bir fayda sağlamıyor

Anadolu Ajansı
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Küresel Sumud Filosu'nun Filistin halkına bir fayda sağlamadığını öne sürdü ve filoya katılan ve İsrail tarafından yasa dışı alıkonulan İtalya vatandaşlarının ülkeye dönüşü için gerekeni yapacaklarını söyledi.

Meloni, İtalyan basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosuna ilişkin gelişmeleri yorumlayan Meloni, "Dakika dakika takip ediyoruz. Elbette, bu insanların en kısa sürede İtalya'ya dönebilmelerini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

"Filonun, Filistin halkına hiçbir fayda getirmediğini tekrar ediyorum"

Küresel Sumud Filosu'nu ve ona destek için İtalya'da genel grev kararı alan işçi sendikalarını eleştiren Meloni, "Filonun, Filistin halkına hiçbir fayda getirmediğini tekrar ediyorum. Bana öyle geliyor ki bunun İtalyan halkına birçok sıkıntı getireceği kesin. Sendikaların, en azından Gazze gibi önemli gördükleri bir meselede, genel grevi bir cuma gününe denk getireceklerini beklemezdim. Uzun bir hafta sonu ile devrim yan yana olmaz." diye konuştu.

Meloni, İtalya'nın Gazzelilere yardım eden ülkeler arasında olduğunu belirterek, "Gazze'den tedavi için hastanelerimize en çok hasta tahliye eden Müslüman olmayan ülke biziz ve dünya çapında yardım ulaştırma konusunda da en önde gelen ülkelerden biriyiz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Meloni, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes planı konusunda parlamentoda ortak oylama çağrısı yapmalarına rağmen muhalefetin çoğunun aksi yönde karar vermiş gibi görünmesinden dolayı üzgün olduğunu ve bunu anlamadığını kaydetti.

