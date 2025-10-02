BIST 11.132
22. kattan düşen büyükelçi öldürüldü mü? Karısına mesaj atmış ilk bulgular da...

Güney Afrika'nın pazartesi günü 22'nci kattan düşerek hayatını kaybeden Fransa Büyükelçisi Mthethwa'nın ölümü soruşturuluyor. Yetkililer soruşturmadaki ilk bulguları paylaştı.

Fransız yetkililer, Güney Afrika'nın pazartesi günü 22'nci kattan düşerek hayatını kaybeden Fransa Büyükelçisi Nkosinathi Emmanuel "Nathi" Mthethwa'yla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. Yetkililer ilk bulguların Mthethwa'nın eşine kendini öldürmeyi planladığına dair "rahatsız edici bir mesaj" göndermesinden saatler sonra Paris'teki yüksek binadan düştüğünü gösterdiğini söyledi. 

AKŞAM ODASINA GİRDİ SABAH AVLUDA BULUNDU
Fransız savcılığına göre Mthethwa, Paris’teki Hyatt otelinin 22'nci katında kalıyordu. Pazartesi günü saat 16.30’da giriş yaptığı otelde, ertesi gün sabah 11.30’da büyükelçinin cesedi otel avlusunda bir güvenlik görevlisi tarafından bulunmuştu.

Paris Savcısı Laure Beccuau, otel odasında pencerenin güvenlik mekanizmasının odada bulunan bir makasla zorlandığını açıkladı.

Olay yerinde kavga izi, ilaç veya uyuşturucuya dair bir bulguya rastlanmadı.

İlk bulgulara göre olayın "üçüncü bir taraf müdahalesi olmadan" gerçekleşmiş göründüğü belirtiliyor. Ancak yetkililerin delil toplamaya devam ettiği ifade ediliyor.

ÜLKESİ NE DİYOR?
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Mthethwa’nın "ülkesine adanmış bir hayat sürdüğünü" belirterek ölümünün "travmatik ve zamansız" olduğunu söyledi.

Ancak muhalif siyasetçi Carl Niehaus, Mthethwa’nın ölümünün doğal olmadığına ve "bariz biçimde şüpheli koşullarda" gerçekleştiğine inandığını dile getirdi.

KARİYERİNİ GÖLGELEYEN SKANDALLAR
Mthethwa'nın adı kariyerini gölgeye düşüren bir dizi skandala karıştı. 2019'da yürütülen soruşturmada bir istihbarat yetkilisi, gizli servis bütçesinden o zamanlar polis bakanı olarak görev yapan Mtethwa için lüks araç alındığını iddia etmişti.

Mtethwa ise hakkındaki suçlamayı reddetmişti.

Başka bir soruşturmada ise eski bir istihbarat başkanını hedef alan yolsuzluk davasını engellemeye çalıştığı öne sürülmüştü. Ölmeseydi büyükelçiden bu iddialara yanıt vermesi bekleniyordu.

MTHETHWA KİMDİ?
58 yaşındaki büyükelçi, Aralık 2023'ten bu yana Fransa büyükelçisi olarak görev yapıyordu. Daha önce de polis bakanı ve spor, sanat ve kültür bakanı olarak kabinede yer almıştı.

2010 FIFA Dünya Kupası'nın yerel organizasyon komitesinde yönetim kurulu üyesi olarak bulunan Mthethwa, gençlik yıllarında apartheid karşıtı kampanyalarda yer almış ve Afrika Ulusal Kongresi (ANC) içinde yükselmişti.

