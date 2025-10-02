Güllü'nün kızı Tuyan 'abim attı' mı diyor? Cinayet sayıldı iddia olay: Üçü birden attı

GÜLLÜ'NÜN MANEVİ OĞLUYMUŞ KIZI DEMİŞ Kİ...

Gel Konuşalım programına bağlanan kişi Güllü'nün manevi oğlu Enis isimli kişiydi. Cenazede Tuyan'ın sarılıp ağladığı bu kişiye 'Abim attı' dediği iddia edilmişti. Enis şunları anlattı:

-Tuyan bana cenazede bana 'abi baksana' diyor. Bunu bir kaç kez tekrarlıyor, 'abi baksana'... Annem nerede, siz tatile gitmediniz mi? Biz ablamla beraber Eylül 1'de tatile çıkmıştık. Kız da onu tatile gitmediniz mi diye söylüyor. Bana söylediği abi baksana... Sesler analiz yapılınca çıkar. Annem nerde diye sadece bana değil sarıldıklarına da söyledi. Ben de video izleyince 'baksanayı' duyuyorum. İnsanlar nasıl bunu duyuyor anlamıyorum.