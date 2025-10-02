Güllü'nün kızı Tuyan 'abim attı' mı diyor? Cinayet sayıldı iddia olay: Üçü birden attı
Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişmeler var. Camdan düşme olayına artık cinayet bürosu bakacak. Bu gelişme de olayın cinayet olma ihtimalini güçlendirdi. Güllü'nün kızı Tuyan'ın cenazede sarılıp ağladığı kişiye 'abim attı' dediği iddia edilmişti. O kişi ortaya çıktı ve ne dediğini açıkladı. Güllü'nün patronundan ise hem Güllü'nün serveti hem oğlu Tuğberk Yavuz hem de kızı Tuyana'ya ilişkin inanılmaz iddialar geldi. İşte son iddialar:
GÜLLÜ OLAYI CİNAYET BÜRODA
Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma cinayet bürosuna devredildi. Cinayet büronun olayı el koymasının nedenleri ise şöyle sıralandı:
*Ses kayıtlarında ortaya çıkan çelişkiler ve bilgi kirliliği. *Olayın “şüpheli ölüm” olarak değerlendirilmesine yol açan bulgular.
*Güllü’nün kızının feryatları ve psikolojik durumunun kaza ihtimalini zayıflatması.
*Yakınlarının, olayın cinayet ya da yanlışlıkla düşme olmadığını düşünmeleri.
*Canlı yayında yapılan canlandırmada “Roman havası oynarken düştü” iddiasının fiziksel olarak imkânsız bulunması.
*Yatak ve komodin arasındaki dar alanda gençlerin Güllü’yü çekmiş olabileceği şüphesinin ortaya atılması.
*Güllü’nün sağlık durumu ve belindeki platin nedeniyle cam kenarında oynayacak bir gerekçesinin bulunmaması.
GÜLLÜ'NÜN KIZI 'ABİM ATTI' MI DEDİ?
Şarkıcı Güllü'nün ölümünün en yakın tanıdığı madde bağımlısı olan kızı Tuyan'dı. Tuyan'ın çelişkili ifadeleri olayı karmaşıklaştırırken, cenazede sarılıp ağladığı bir kişiye 'Abim attı' dediği iddia edilmişti. O kişi ortaya çıktı ve canlı yayına katıldı. Meğer bu kişi olaydan sadece 1 saat önce Güllü ile görüntülü konuşmuş.
GÜLLÜ'NÜN MANEVİ OĞLUYMUŞ KIZI DEMİŞ Kİ...
Gel Konuşalım programına bağlanan kişi Güllü'nün manevi oğlu Enis isimli kişiydi. Cenazede Tuyan'ın sarılıp ağladığı bu kişiye 'Abim attı' dediği iddia edilmişti. Enis şunları anlattı:
-Tuyan bana cenazede bana 'abi baksana' diyor. Bunu bir kaç kez tekrarlıyor, 'abi baksana'... Annem nerede, siz tatile gitmediniz mi? Biz ablamla beraber Eylül 1'de tatile çıkmıştık. Kız da onu tatile gitmediniz mi diye söylüyor. Bana söylediği abi baksana... Sesler analiz yapılınca çıkar. Annem nerde diye sadece bana değil sarıldıklarına da söyledi. Ben de video izleyince 'baksanayı' duyuyorum. İnsanlar nasıl bunu duyuyor anlamıyorum.