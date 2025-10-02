Üniversitenin mesajı öğrencinin ölümüne yolaçtı! Öğrenci intihar etti mesaj hatalı çıktı

İskoçya'da Glasgow Üniversitesi'nde coğrafya dalında eğitim gören 23 yaşındaki Ethan Brown, onur derecesiyle mezun olmayı beklerken şok bir mesaj aldı. Kredisinin yetersiz olduğu söylenen genç mezuniyet günü canına kıydı. Sonrasında yapılan incelemede okulun hatalı mesaj yolladığı ortaya çıktı.

İskoçya'da Glasgow Üniversitesi'nde coğrafya dalında eğitim gören 23 yaşındaki Ethan Brown, okuldan mezun olmak için yeterli kredisi olmadığı yönünde hatalı bir bildirim almasından üç ay sonra intihar etti.

People'ın haberine göre Brown, normalde onur derecesiyle mezun olacağı 13 Aralık 2024'te yaşamına son verdi. Daha sonra yapılan incelemede okulun Brown'a yaptığı "Kredin yetersiz" bilgilendirmesinin bir hata olduğu ortaya çıktı.

Gencin annesi Tracy Scott, STV News'e verdiği demeçte oğlunu odasında ölü bulduğunu söyledi. Ailenin avukatı Aamer Anwar ise "üniversitenin Ethan'ı yarı yolda bıraktığını" söyleyerek "bir hatanın gencin hayatına mal olduğunu" vurguladı. Aile benzer olayların tekrar yaşanmaması için üniversitelere öğrencilerin ruh sağlığına destek sağlayacak mekanizmaları güçlendirme çağrısı yaptı.

AİLEDEN ÖZÜR DİLEDİLER

Glasgow Üniversitesi yetkilileri ise olaydan "derin üzüntü" duyduklarını bildirdi. Yetkililer bunun sınav kurulu tarafından fark edilmesi gereken tekil bir olay olduğunu açıkladı.

Öte yandan Ethan'ın daha önce okuldaki bir görevliye kendini iyi hissetmediğini anlattığını ancak bunun üniversitenin psikolojiyle ilgili birimlerine iletilmediği de ortaya çıktı.

Üniversite akademik süreçlerini ve öğrencilere sağlanan ruh sağlığı uygulamalarını gözden geçireceğini ve personel eğitim programlarını yenileyeceğini söyledi.