Özgür Özel: Cumhurbaşkanı'nın dünkü konuşmasını dinleyecek halimiz yoktu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto için TBMM açılışına katılmamasıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Özel, "Buradan çıkarılacak mesaj var. Cumhurbaşkanı'nın dünkü konuşmasını dinleyecek halimiz yoktu. Hal mi bıraktılar dinleyecek. Diyalog zemini mi bıraktılar?" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Özel, partisinin TBMM yeni yasama yılı açılışına katılmamasıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi:

Değerli arkadaşlar, bir ülkede yasama yılı açılıyorsa ve yasama yılı açılırken ülkenin Cumhurbaşkanı gelip konuşma yaparken o ülkenin ana muhalefet partisi, son seçimlerin birinci partisi, tüm anketlerin birinci partisi ve o meclisin kurucu partisi yoksa burada herkesin oturup bir düşünmesi lazım. Cumhurbaşkanı demesi lazım ki ben yasama meclisine gidiyorum. Yürütmenin başı olarak bence olmamalı, tarafsız olmalı ama ve geçen sene bizi burada karşılayanlar burada yok. Bunu bir düşünmesi lazım.

"DİNLEYECEK HALİMİZ YOKTU"

Onlara oy verenler düşünüyor. Ben sahada, sokakta bir tane ya niye gitmediniz diyen duymadım. Normalde gitmesen der ki ya biz sizi oraya gidin diye seçiyoruz. Ama öyle bir zulm altındayız ki, öyle haksızlık altındayız ki fikren karşımızda olanlar bile bu tutumumuza dönüp de diyorlar ki ya ne yapsın adamlar yani gidip de orada nasıl dinlesin şimdi o Cumhurbaşkanı'nı. Bu sefer ben geleceğim buradaki arkadaşlarımıza, ailelerine, bizlere oy verenlere ne diyeceğim. Buradan çıkarılacak mesaj var. Cumhurbaşkanı'nın dünkü konuşmasını dinleyecek halimiz yoktu. Hal mi bıraktılar dinleyecek. Diyalog zemini mi bıraktılar? Veya insan gücü elime geçirdim diye bir tane savcıyı yetkilendirip de siyasi rakiplerine bu zulmü yapar mı?"