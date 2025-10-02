Ev hapsinde olan Ayşe Barım hastanelik oldu...

Dünkü duruşmada ev hapsi ile tahliye edilen menajer Ayşe Barım, evinde bayılarak hastaneye kaldırıldı.

Gezi Parkı olaylarına ilişkin yargılandığı davada 248 dün sonra tahliye edilen ve Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumunu’ndan ev hapsine alınan menajer Ayşe Barım, evinde bayılarak hastaneye kaldırıldı.

TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ EDİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu sabah mahkemenin Barım hakkında verdiği tahliye kararına itiraz etmişti.

NE OLMUŞTU?

Hazırlanan iddianamede Barım'ın "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Heyet, dosyanın mütalaasını hazırlaması için duruşma savcısına gönderilmesine hükmederek, duruşmayı 11 Şubat 2026'ya erteledi.