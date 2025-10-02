BIST 11.132
DOLAR 41,61
EURO 49,01
ALTIN 5.196,51
HABER /  SPOR

Leroy Sane'ye bir kötü haber Almanya'dan

Leroy Sane'ye bir kötü haber Almanya'dan

Galatasaray'ın Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Leroy Sane, performansı nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Yıldız futbolcu, Almanya Milli Takımı'na da davet edilmedi.

Abone ol

Galatasaray'da beklenen performansı henüz sergileyemeyen Leroy Sane ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Son olarak Liverpool maçında yedek kulübesinde yer alıp süre alamayan Sane, bir şok da Almanya A Milli Futbol Takımı'ndan aldı.

Dünya Kupası eleme gruplarında oynanacak Lüksemburg ve Kuzey İrlanda maçlarının aday kadrosunu açıklayan Almanya Milli Takımı, Sane'yi kadroya dahil etmedi.

Leroy Sane, bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 8 resmi maça çıktı

Alman futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
TCMB ile BAE Merkez Bankası arasında üç anlaşma!
TCMB ile BAE Merkez Bankası arasında üç anlaşma!
Üniversitenin mesajı öğrencinin ölümüne yolaçtı! Öğrenci intihar etti mesaj hatalı çıktı
Üniversitenin mesajı öğrencinin ölümüne yolaçtı! Öğrenci intihar etti mesaj hatalı çıktı
Bakan Kurum: "Sumud Filosu amacına ulaşmıştır"
Bakan Kurum: "Sumud Filosu amacına ulaşmıştır"
22. kattan düşen büyükelçi öldürüldü mü? Karısına mesaj atmış ilk bulgular da...
22. kattan düşen büyükelçi öldürüldü mü? Karısına mesaj atmış ilk bulgular da...
Arkadaşından gelen 'seni düşündüm' mesajına tıkladı banka hesabı boşaldı
Arkadaşından gelen 'seni düşündüm' mesajına tıkladı banka hesabı boşaldı
Togg T10F elektrikli araç pazarında eyül ayına damga vurdu
Togg T10F elektrikli araç pazarında eyül ayına damga vurdu
Dışişleri'nden, İsrail'in alıkoyduğu 37 Türk vatandaşın durumuyla ilgili açıklama
Dışişleri'nden, İsrail'in alıkoyduğu 37 Türk vatandaşın durumuyla ilgili açıklama
İtalya Başbakanı Meloni: Sumud Filosu Filistin halkına bir fayda sağlamıyor
İtalya Başbakanı Meloni: Sumud Filosu Filistin halkına bir fayda sağlamıyor
Danimarka halkı sokaklarda! Gazze için bir araya geldiler!
Danimarka halkı sokaklarda! Gazze için bir araya geldiler!
MSB'den KKTC mesajı
MSB'den KKTC mesajı
17 tıp fakültesi için karar! Hastane açmayan tıp bölümleri kapatıldı...
17 tıp fakültesi için karar! Hastane açmayan tıp bölümleri kapatıldı...