Leroy Sane'ye bir kötü haber Almanya'dan

Galatasaray'ın Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Leroy Sane, performansı nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Yıldız futbolcu, Almanya Milli Takımı'na da davet edilmedi.

Galatasaray'da beklenen performansı henüz sergileyemeyen Leroy Sane ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Son olarak Liverpool maçında yedek kulübesinde yer alıp süre alamayan Sane, bir şok da Almanya A Milli Futbol Takımı'ndan aldı.



Dünya Kupası eleme gruplarında oynanacak Lüksemburg ve Kuzey İrlanda maçlarının aday kadrosunu açıklayan Almanya Milli Takımı, Sane'yi kadroya dahil etmedi.



Leroy Sane, bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 8 resmi maça çıktı

Alman futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.