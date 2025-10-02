BIST 11.132
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

"VATANDAŞLARIMIZIN KILINA ZARAR GELMEMESİ İÇİN TEDBİRLER ALINMAKTADIR"

Gazze'de çocukların açlıktan öldüğü barbarlığa dikkat çekmek ve mazlumlara insani yardım için yola çıkan Sumud Filosu'na yönelik haydutluğu lanetliyorum. Küresel Sumud Filosu, Gazze'deki vahşetin ve İsrail'in katliamcı yüzünün bir kez daha tüm dünyada görülmesini sağlamıştır. Türkiye, insanlığın ortak vicdanına tercüman olan Sumud Filosu'ndaki tüm umut yolcularının yanındadır. Filistinli kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak, ateşkesin tesisi ve sulhu sükunun hakim olması için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İsrail yönetiminin uluslararası sularda sivillere saldırısı soykırım kadrosunun Gazze'de suçlarını gizlemek için cinnet halinde olduğunu ispat etmişti. (İsrail'in Sumud Filosuna saldırısı) Yetkili birimlerimiz gelişmeleri takip etmekte, vatandaşlarımızın kılına zarar gelmemesi için tedbirleri almaktadır.

"KAPIMIZ AÇIKTIR"

Belediyeleri hısım akraba çiftliğine çeviren haramilerin baskılarına teslim olmak istemeyenlere kapımız açıktır, saflarımızı genişletmeye devam edeceğiz.

